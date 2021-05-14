https://ria.ru/20210514/diversanty-1732367585.html

В ДНР заявили о подготовке терактов украинскими диверсантами

В ДНР заявили о подготовке терактов украинскими диверсантами

Донецк подозревает, что в Донбасс прибыли украинские диверсанты для подготовки терактов на одном из объектов жизнеобеспечения самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T18:24

2021-05-14T18:24

2021-05-14T18:24

волновахский район

эдуард басурин

донецкая народная республика

министерство обороны украины

минск

оон

в мире

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Донецк подозревает, что в Донбасс прибыли украинские диверсанты для подготовки терактов на одном из объектов жизнеобеспечения самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил начальник Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Мы располагаем информацией о прибытии в распоряжение командующего оперативно-тактической группировки "Восток" диверсионной группы в количестве пяти боевиков из состава третьего центра сил специальных операций минобороны Украины после курса доподготовки под руководством командира группы спецподразделений армии США", - сказал журналистам Басурин.По его информации, перед диверсантами поставлена задача "осуществить террористический акт на одном из критически важных объектов жизнеобеспечения ДНР". Среди возможных объектов - Донецкая и Верхнекальмиусская фильтровальные станции, Енакиевский коксохимический завод."Основной целью диверсии является создание предпосылок к гуманитарной катастрофе с дальнейшим обвинением в ней руководства ДНР. В качестве пункта временной дислокации диверсантов используется частный жилой дом в селе Ивановка Волновахского района Донецкой области", - отметил Басурин.Он также обнародовал данные членов диверсионной группы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210514/donbass-1732357174.html

https://ria.ru/20210514/donbass-1732357772.html

волновахский район

донецкая народная республика

минск

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волновахский район, эдуард басурин, донецкая народная республика, министерство обороны украины, минск, оон, в мире