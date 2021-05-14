Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/deti-1732252063.html
В РДКБ рассказали о состоянии двух пострадавших в Казани детей
В РДКБ рассказали о состоянии двух пострадавших в Казани детей
Один ребенок, пострадавший при стрельбе в гимназии в Казани и находящийся в Российской детской клинической больнице в Москве, стабилен, но в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T09:44
2021-05-14T10:16
стрельба в школе в казани
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рустам минниханов
москва
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731972005_0:19:1109:642_1920x0_80_0_0_925aa30428c027981c796a18bf2ba49a.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Один ребенок, пострадавший при стрельбе в гимназии в Казани и находящийся в Российской детской клинической больнице в Москве, стабилен, но в тяжелом состоянии, ещё одного готовят к операции, заявила директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина."Сюда из Казани привезли двоих детей. Ребёнка оперировали вчера, была уникальная операция, которую делали сосудистые хирурги. Это удаление инородных тел - дробь пули в области шеи, позвоночника", - сказала Петряйкина журналистам.Она пояснила, что ребёнок стабилен, в настоящее время жизни его ничего не угрожает, но он в тяжелом состоянии в реанимации, на ИВЛ."Второй ребёнок готовится к операции, это девочка, у неё множественные инородные тела, но они были не в столь критических местах, что позволило нам её лучше подготовить", - уточнила Петряйкина.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека были госпитализированы.Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы.Глава республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210514/deti-1732248173.html
москва
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани
Всю ночь после трагедии жители Казани приходили к гимназии №175, чтобы возложить цветы и оставить игрушки. Среди пришедших к мемориалу есть те, кто по счастливой случайности избежал трагедии. Молчаливая очередь к мемориалу не кончается и сейчас. Службы такси присоединились к трауру и подвозят людей к месту трагедии за один рубль. Утром 11 мая в результате стрельбы скончались семь детей и двое взрослых. Более 20 человек находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести. Подозреваемый задержан. В день траура 12 мая в Казани пройдут похороны погибших.
2021-05-14T09:44
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731972005_114:0:994:660_1920x0_80_0_0_adaf24a436f70032c3526a8b6ca24111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба в школе в казани, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рустам минниханов, москва, казань, происшествия

В РДКБ рассказали о состоянии двух пострадавших в Казани детей

09:44 14.05.2021 (обновлено: 10:16 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву
Сотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Один ребенок, пострадавший при стрельбе в гимназии в Казани и находящийся в Российской детской клинической больнице в Москве, стабилен, но в тяжелом состоянии, ещё одного готовят к операции, заявила директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина.
"Сюда из Казани привезли двоих детей. Ребёнка оперировали вчера, была уникальная операция, которую делали сосудистые хирурги. Это удаление инородных тел - дробь пули в области шеи, позвоночника", - сказала Петряйкина журналистам.
Ситуация у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 09:16
Врач рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
Она пояснила, что ребёнок стабилен, в настоящее время жизни его ничего не угрожает, но он в тяжелом состоянии в реанимации, на ИВЛ.
"Второй ребёнок готовится к операции, это девочка, у неё множественные инородные тела, но они были не в столь критических местах, что позволило нам её лучше подготовить", - уточнила Петряйкина.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека были госпитализированы.
Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы.
Глава республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
 
Стрельба в школе в КазаниЗдоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рустам МиннихановМоскваКазаньПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
00:09В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:09Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильской базы Хацерим
Лента новостейМолния