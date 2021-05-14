https://ria.ru/20210514/belorussiya-1732277788.html
В Белоруссии не будут объединять две палаты парламента
В Белоруссии не будут объединять две палаты парламента
Конституционная комиссия Белоруссии не поддерживает предложение об объединении двух палат парламента в одну, заявил вице-спикер нижней палаты парламента, член... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:00
2021-05-14T12:00
2021-05-14T12:00
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Конституционная комиссия Белоруссии не поддерживает предложение об объединении двух палат парламента в одну, заявил вице-спикер нижней палаты парламента, член комиссии Валерий Мицкевич.В пятницу в Минске проходит четвертое заседание комиссии по внесению поправок в конституцию, на котором рассматриваются положения об изменения функций парламента."Действительно, было очень много предложений создать из двух палат одну палату, то есть однопалатный парламент. Увеличить количество депутатов до 150, 180, 260 и так далее. Но у нас за определенный период развития страны сложились определенные традиции, механизмы взаимодействия властей и, в том числе, палат парламента. Поэтому ... мы предлагаем остановиться на двухпалатном парламенте", - сказал Мицкевич журналистам.Парламент Белоруссии состоит из двух палат - нижней (Палата представителей) и верхней (Совет республики), он избирается сроком на четыре года. В составе Палаты представителей 110 депутатов, избираемых народом. Совет республики – это региональный представительный орган, состоящий из 64 членов.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.Лукашенко 30 марта заявил, что полномочия между ветвями власти в Белоруссии будут перераспределены еще до внесения поправок в конституцию, чтобы никто не думал, что "все сосредоточено в руках президента и он принимает все решения". В феврале в ходе VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления – президентской, Миклашевич это поддержал.Глава конституционной комиссии также заявлял, что полномочия премьер-министра в Белоруссии предлагается расширить - в частности, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.
https://ria.ru/20210514/belorussiya-1732268063.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 мая – РИА Новости.
Конституционная комиссия Белоруссии
не поддерживает предложение об объединении двух палат парламента в одну, заявил вице-спикер нижней палаты парламента, член комиссии Валерий Мицкевич.
В пятницу в Минске
проходит четвертое заседание комиссии по внесению поправок в конституцию, на котором рассматриваются положения об изменения функций парламента.
"Действительно, было очень много предложений создать из двух палат одну палату, то есть однопалатный парламент. Увеличить количество депутатов до 150, 180, 260 и так далее. Но у нас за определенный период развития страны сложились определенные традиции, механизмы взаимодействия властей и, в том числе, палат парламента. Поэтому ... мы предлагаем остановиться на двухпалатном парламенте", - сказал Мицкевич журналистам.
Парламент Белоруссии состоит из двух палат - нижней (Палата представителей) и верхней (Совет республики), он избирается сроком на четыре года. В составе Палаты представителей 110 депутатов, избираемых народом. Совет республики – это региональный представительный орган, состоящий из 64 членов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
Лукашенко 30 марта заявил, что полномочия между ветвями власти в Белоруссии будут перераспределены еще до внесения поправок в конституцию, чтобы никто не думал, что "все сосредоточено в руках президента и он принимает все решения". В феврале в ходе VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления – президентской, Миклашевич это поддержал.
Глава конституционной комиссии также заявлял, что полномочия премьер-министра в Белоруссии предлагается расширить - в частности, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.