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В Белоруссии предложили ограничить полномочия президента
В Белоруссии предложили ограничить полномочия президента
Законодательную функцию президента предлагается ограничить в Белоруссии, он не сможет издавать декреты, имеющие силу закона, заявил председатель... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:16
2021-05-14T11:16
2021-05-14T11:16
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Законодательную функцию президента предлагается ограничить в Белоруссии, он не сможет издавать декреты, имеющие силу закона, заявил председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич.В пятницу в Минске проходит четвертое заседание конституционной комиссии, на котором рассматриваются положения об изменения функций парламента."В целях более полной реализации парламентом законодательной функции (необходимо - ред.) исключить из конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона", - сказал Миклашевич.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.Лукашенко 30 марта заявил, что полномочия между ветвями власти в Белоруссии будут перераспределены еще до внесения поправок в конституцию, чтобы никто не думал, что "все сосредоточено в руках президента и он принимает все решения". В феврале в ходе VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления – президентской, Миклашевич это поддержал.Глава конституционной комиссии также заявлял, что полномочия премьер-министра в Белоруссии предлагается расширить - в частности, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.
https://ria.ru/20210513/lukashenko-1732104778.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 мая – РИА Новости.
Законодательную функцию президента предлагается ограничить в Белоруссии
, он не сможет издавать декреты, имеющие силу закона, заявил председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич.
В пятницу в Минске
проходит четвертое заседание конституционной комиссии, на котором рассматриваются положения об изменения функций парламента.
"В целях более полной реализации парламентом законодательной функции (необходимо - ред.) исключить из конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона", - сказал Миклашевич.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
Лукашенко 30 марта заявил, что полномочия между ветвями власти в Белоруссии будут перераспределены еще до внесения поправок в конституцию, чтобы никто не думал, что "все сосредоточено в руках президента и он принимает все решения". В феврале в ходе VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления – президентской, Миклашевич это поддержал.
Глава конституционной комиссии также заявлял, что полномочия премьер-министра в Белоруссии предлагается расширить - в частности, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.