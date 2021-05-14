https://ria.ru/20210514/bayden-1732306977.html

Эксперт рассказал, какую тему поднимет Байден на встрече с Путиным

Эксперт рассказал, какую тему поднимет Байден на встрече с Путиным

Американского президента Джо Байдена будут убеждать поднять на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным тему хакерской атаки на крупнейшего оператора... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:01

2021-05-14T14:01

2021-05-14T14:01

россия

джо байден

владимир путин

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Американского президента Джо Байдена будут убеждать поднять на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным тему хакерской атаки на крупнейшего оператора трубопроводов в США компанию Colonial Pipeline, считает член президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Михаил Макарук."Ему (Байдену – ред.) еще будут в уши вкладывать необоснованные доводы, чтобы поднять этот вопрос на встрече с Путиным. Я уверен, что российский президент достойно отстоит наши интересы, потому что никаких доказательств причастности России к атакам нет", - сказал эксперт РИА Новости.Макарук подчеркнул, что "никакого хакерского вмешательства со стороны России не было и не могло быть, на такие акции Россия никогда не шла и не пойдет", и предположил, что, вероятнее всего, хакерские атаки были совершены конкурентом для создания себе преференций.Ранее Байден сказал, что власти РФ непричастны к резонансному кибервзлому Colonial Pipeline, но у США есть основания подозревать, будто хакеры могут находиться в России. Он также заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным международные стандарты по кибербезопасности.Белый дом сообщал, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль отмечал, что возможные сроки обсуждаются, а будет это личная или онлайн-встреча - решат эпидемиологи.Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/bayden-1732218845.html

https://ria.ru/20210514/bayden-1732239929.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/bayden-1732214905.html

россия

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша