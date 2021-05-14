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Эксперт рассказал, какую тему поднимет Байден на встрече с Путиным
Эксперт рассказал, какую тему поднимет Байден на встрече с Путиным
Американского президента Джо Байдена будут убеждать поднять на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным тему хакерской атаки на крупнейшего оператора... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:01
2021-05-14T14:01
россия
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Американского президента Джо Байдена будут убеждать поднять на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным тему хакерской атаки на крупнейшего оператора трубопроводов в США компанию Colonial Pipeline, считает член президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Михаил Макарук."Ему (Байдену – ред.) еще будут в уши вкладывать необоснованные доводы, чтобы поднять этот вопрос на встрече с Путиным. Я уверен, что российский президент достойно отстоит наши интересы, потому что никаких доказательств причастности России к атакам нет", - сказал эксперт РИА Новости.Макарук подчеркнул, что "никакого хакерского вмешательства со стороны России не было и не могло быть, на такие акции Россия никогда не шла и не пойдет", и предположил, что, вероятнее всего, хакерские атаки были совершены конкурентом для создания себе преференций.Ранее Байден сказал, что власти РФ непричастны к резонансному кибервзлому Colonial Pipeline, но у США есть основания подозревать, будто хакеры могут находиться в России. Он также заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным международные стандарты по кибербезопасности.Белый дом сообщал, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль отмечал, что возможные сроки обсуждаются, а будет это личная или онлайн-встреча - решат эпидемиологи.Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/bayden-1732218845.html
https://ria.ru/20210514/bayden-1732239929.html
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россия
вашингтон (город)
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россия, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша

Эксперт рассказал, какую тему поднимет Байден на встрече с Путиным

14:01 14.05.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время выступления в Пентагоне
Президент США Джо Байден во время выступления в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Американского президента Джо Байдена будут убеждать поднять на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным тему хакерской атаки на крупнейшего оператора трубопроводов в США компанию Colonial Pipeline, считает член президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Михаил Макарук.
"Ему (Байдену – ред.) еще будут в уши вкладывать необоснованные доводы, чтобы поднять этот вопрос на встрече с Путиным. Я уверен, что российский президент достойно отстоит наши интересы, потому что никаких доказательств причастности России к атакам нет", - сказал эксперт РИА Новости.
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 21:31В мире
Байден озвучил одну из тем, которую хочет обсудить с Путиным
Макарук подчеркнул, что "никакого хакерского вмешательства со стороны России не было и не могло быть, на такие акции Россия никогда не шла и не пойдет", и предположил, что, вероятнее всего, хакерские атаки были совершены конкурентом для создания себе преференций.
Ранее Байден сказал, что власти РФ непричастны к резонансному кибервзлому Colonial Pipeline, но у США есть основания подозревать, будто хакеры могут находиться в России. Он также заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным международные стандарты по кибербезопасности.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
07:06
Эксперты объяснили, почему экс-военные написали письмо против Байдена
Белый дом сообщал, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль отмечал, что возможные сроки обсуждаются, а будет это личная или онлайн-встреча - решат эпидемиологи.
Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.
Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 20:32В мире
Байден: власти России непричастны к кибератаке на Colonial Pipeline
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)США
 
 
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