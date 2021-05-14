https://ria.ru/20210514/banya-1732311870.html

Полиция задержала подозреваемого в поджоге бани ярославского депутата

Полиция задержала подозреваемого в поджоге бани ярославского депутата

Полиция в Ярославской области задержала подозреваемого в поджоге бани депутата. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:19

2021-05-14T14:19

2021-05-14T14:19

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Полиция в Ярославской области задержала подозреваемого в поджоге бани депутата.По данным УМВД по Ярославской области, в полицию поступило заявление о том, что неизвестные совершили поджог бани на территории частного дачного участка в Гаврилов-Ямском районе."В результате пожара деревянная баня сгорела полностью. Сумма причиненного ущерба составила более 400 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам, с использованием записи камер видеонаблюдения, установлена причастность к совершению преступления мужчины 1971 года рождения", - говорится в сообщении управления.Возбуждено уголовное дело о поджоге, наказание за которое предусматривает до пяти лет лишения свободы, уточняет ведомство.Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов сообщил РИА Новости, что речь идет о его бане. "По подозрению в поджоге задержан наш сосед, с которым у нас, да и не только у нас, не раз возникали конфликты. Он часто выпивает, возможно, и баню поджог в нетрезвом виде. Сейчас он арестован на два месяца, у нас вся деревня этому радуется", - рассказал Соколов. Он добавил, что мужчина – многодетный отец, и депутат не раз помогал его семье: например, продуктами, или подвозил детей в школу, а самого соседа устраивал на работу, еще до того, как тот начал сильно пить.

https://ria.ru/20210513/zaderzhanie-1732218449.html

https://ria.ru/20210513/vinovnye-1732228450.html

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2021

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происшествия