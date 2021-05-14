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В Австралии мужчину приговорили к 44 годам тюрьмы за убийство прохожих
В Австралии мужчину приговорили к 44 годам тюрьмы за убийство прохожих
Житель Австралии, который убил молодую девушку, а после совершил нападение на прохожих в центре Сиднея, был приговорен к 44 годам лишения свободы, сообщил... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T08:32
2021-05-14T08:32
новый южный уэльс
австралия
сидней
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Житель Австралии, который убил молодую девушку, а после совершил нападение на прохожих в центре Сиднея, был приговорен к 44 годам лишения свободы, сообщил телеканал ABC News.В августе 2019 года неизвестный мужчина бегал по улице в центре Сиднея, запрыгивал на автомобили и, размахивая ножом, выкрикивал "Аллах Акбар". Прохожим удалось самостоятельно задержать мужчину до приезда полиции. Правоохранительные органы сообщили, что мужчина был взят под стражу. После инцидента в больницу была доставлена 41-летняя женщина с ножевым ранением, позднее в ходе полицейской операции было обнаружено тело 24-летней девушки.Позднее выяснилось, что нападавшим был 20-летний Мерт Ней (Mert Nay), проживавший в сиднейском пригороде Марайонг. СМИ сообщали, что он мог совершить побег из психиатрической больницы.В пятницу судья Питер Джонсон приговорил Нея к 44 годам тюрьмы без права на досрочное освобождение в течение 33 лет."Это была жестокая и ужасающая атака, совершенная без причины", - приводит телеканал слова судьи Верховного суда Нового Южного Уэльса.Прокуратура просила для Нея пожизненного заключения, однако судья принял во внимание психические проблемы обвиняемого и признание собственной вины.Ней может выйти из тюрьмы не ранее 2052 года, когда ему будет 53 года.
https://ria.ru/20201203/nevmenyaemyy-1587478625.html
https://ria.ru/20210508/napadenie-1731482537.html
новый южный уэльс
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новый южный уэльс, австралия, сидней, в мире

В Австралии мужчину приговорили к 44 годам тюрьмы за убийство прохожих

08:32 14.05.2021
 
© AFP 2021 / William WestПолицейские в Австралии
Полицейские в Австралии - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© AFP 2021 / William West
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Житель Австралии, который убил молодую девушку, а после совершил нападение на прохожих в центре Сиднея, был приговорен к 44 годам лишения свободы, сообщил телеканал ABC News.
В августе 2019 года неизвестный мужчина бегал по улице в центре Сиднея, запрыгивал на автомобили и, размахивая ножом, выкрикивал "Аллах Акбар". Прохожим удалось самостоятельно задержать мужчину до приезда полиции. Правоохранительные органы сообщили, что мужчина был взят под стражу. После инцидента в больницу была доставлена 41-летняя женщина с ножевым ранением, позднее в ходе полицейской операции было обнаружено тело 24-летней девушки.
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Позднее выяснилось, что нападавшим был 20-летний Мерт Ней (Mert Nay), проживавший в сиднейском пригороде Марайонг. СМИ сообщали, что он мог совершить побег из психиатрической больницы.
В пятницу судья Питер Джонсон приговорил Нея к 44 годам тюрьмы без права на досрочное освобождение в течение 33 лет.
"Это была жестокая и ужасающая атака, совершенная без причины", - приводит телеканал слова судьи Верховного суда Нового Южного Уэльса.
Прокуратура просила для Нея пожизненного заключения, однако судья принял во внимание психические проблемы обвиняемого и признание собственной вины.
Ней может выйти из тюрьмы не ранее 2052 года, когда ему будет 53 года.
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