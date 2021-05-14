https://ria.ru/20210514/avstraliya-1732244230.html

В Австралии мужчину приговорили к 44 годам тюрьмы за убийство прохожих

В Австралии мужчину приговорили к 44 годам тюрьмы за убийство прохожих

Житель Австралии, который убил молодую девушку, а после совершил нападение на прохожих в центре Сиднея, был приговорен к 44 годам лишения свободы, сообщил... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T08:32

2021-05-14T08:32

2021-05-14T08:32

новый южный уэльс

австралия

сидней

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576815447_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_56524925f52489be54b0c0428b89829a.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Житель Австралии, который убил молодую девушку, а после совершил нападение на прохожих в центре Сиднея, был приговорен к 44 годам лишения свободы, сообщил телеканал ABC News.В августе 2019 года неизвестный мужчина бегал по улице в центре Сиднея, запрыгивал на автомобили и, размахивая ножом, выкрикивал "Аллах Акбар". Прохожим удалось самостоятельно задержать мужчину до приезда полиции. Правоохранительные органы сообщили, что мужчина был взят под стражу. После инцидента в больницу была доставлена 41-летняя женщина с ножевым ранением, позднее в ходе полицейской операции было обнаружено тело 24-летней девушки.Позднее выяснилось, что нападавшим был 20-летний Мерт Ней (Mert Nay), проживавший в сиднейском пригороде Марайонг. СМИ сообщали, что он мог совершить побег из психиатрической больницы.В пятницу судья Питер Джонсон приговорил Нея к 44 годам тюрьмы без права на досрочное освобождение в течение 33 лет."Это была жестокая и ужасающая атака, совершенная без причины", - приводит телеканал слова судьи Верховного суда Нового Южного Уэльса.Прокуратура просила для Нея пожизненного заключения, однако судья принял во внимание психические проблемы обвиняемого и признание собственной вины.Ней может выйти из тюрьмы не ранее 2052 года, когда ему будет 53 года.

https://ria.ru/20201203/nevmenyaemyy-1587478625.html

https://ria.ru/20210508/napadenie-1731482537.html

новый южный уэльс

австралия

сидней

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый южный уэльс, австралия, сидней, в мире