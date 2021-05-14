https://ria.ru/20210514/aviaudar-1732343681.html

Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа достигло 122

Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа достигло 122

Число погибших в секторе Газа в пятницу из-за израильских авиаударов возросло до 13, общее число жертв в анклаве с начала обострения конфликта увеличилось до... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T16:48

2021-05-14T16:48

2021-05-14T16:48

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ашраф аль-кидра

израиль

в мире

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ГАЗА, 14 мая - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа в пятницу из-за израильских авиаударов возросло до 13, общее число жертв в анклаве с начала обострения конфликта увеличилось до 122, сообщил представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кидра.Ранее минздрав сообщал, что в результате атак Израиля в Газе погибли 119 человек."Тела 13 погибших палестинцев поступили сегодня в больницы анклава, общее число погибших от израильских авиаударов по сектору Газа составило 122, в том числе 31 ребенок и 20 женщин. Еще 900 человек получили ранения", - говорится в заявлении аль-Кидра для прессы.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Около 1,8 тысячи ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли шесть мирных жителей и один военный. Израиль также нанес удары по сектору Газа.

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ВВС Израиля атакуют с воздуха сектор Газа Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля атакуют сектор Газа. 2021-05-14T16:48 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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