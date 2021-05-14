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Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа достигло 122
Число жертв израильских авиаударов по сектору Газа достигло 122
Число погибших в секторе Газа в пятницу из-за израильских авиаударов возросло до 13, общее число жертв в анклаве с начала обострения конфликта увеличилось до... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T16:48
2021-05-14T16:48
2021-05-14T16:48
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ашраф аль-кидра
израиль
в мире
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ГАЗА, 14 мая - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа в пятницу из-за израильских авиаударов возросло до 13, общее число жертв в анклаве с начала обострения конфликта увеличилось до 122, сообщил представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кидра.Ранее минздрав сообщал, что в результате атак Израиля в Газе погибли 119 человек."Тела 13 погибших палестинцев поступили сегодня в больницы анклава, общее число погибших от израильских авиаударов по сектору Газа составило 122, в том числе 31 ребенок и 20 женщин. Еще 900 человек получили ранения", - говорится в заявлении аль-Кидра для прессы.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Около 1,8 тысячи ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли шесть мирных жителей и один военный. Израиль также нанес удары по сектору Газа.
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ВВС Израиля атакуют с воздуха сектор Газа
Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля атакуют сектор Газа.
2021-05-14T16:48
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ашраф аль-кидра, израиль, в мире