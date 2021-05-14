https://ria.ru/20210514/auktsion-1732237924.html

Работы Ван Гога, Шагала, Ротко и Мондриана ушли с молотка аукциона в США

Работы Ван Гога, Шагала, Ротко и Мондриана ушли с молотка аукциона в США

Работы знаменитых художников, включая Марка Шагала, Энди Уорхола, Марка Ротко и Пита Мондриана были проданы на вечерних торгах искусства ХХ века аукционного... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T05:31

2021-05-14T05:31

2021-05-14T05:31

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Работы знаменитых художников, включая Марка Шагала, Энди Уорхола, Марка Ротко и Пита Мондриана были проданы на вечерних торгах искусства ХХ века аукционного дома Christie's в Нью-Йорке.Самой дорогой картиной, ушедшей с молотка в пятницу, стала работа Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мари-Терез"). Она ушла за 103,4 миллиона долларов.Однако это далеко не единственная картина, за которую боролись покупатели. Картина знаменитого американского художника Марка Ротко "Без названия" 1970 года продана на аукционе в Нью-Йорке за 38,1 миллиона долларов. Работа Винсента Ван Гога "Тринкветайльский Мост" - за 37,4 миллиона долларов, а работа Пита Мондриана "Композиция II с желтым, красным и синим" была продана за 26,1 миллиона долларов. Картина Роя Лихтенштейна "Интерьер: Идеальный кувшин" (Interior: Perfect Pitcher) 1994 года продана за 21,5 миллиона долларов.Выше своего эстимейта ушли и другие картины. Например, картину Анри Матисса "Обнаженная II" (Nu II) продали за 1,7 миллиона долларов при оценочной стоимости от 800 тысяч долларов до 1,2 миллионов, картину Энди Уорхола "Две Мэрилин" (Two Marilyns), на которой изображена Мэрилин Монро, была продана за 15,8 миллионов.Работа русского художника Марка Шагала "Флейтист" (Le Flûtiste) 1973 года ушла с молотка за 1,6 миллиона долларов.Среди других знаменитых художников, чьи работы были проданы в пятницу, - Жорж Сёра, Виллем де Кунинг, Ли Краснер, Джоан Митчелл, Жоан Миро, Марсель Дюшан, Жан Дюбюффе, Лучо Фонтана, Анри Тулуз-Лотрек и другие.

https://ria.ru/20210513/auktsion-1732024739.html

https://ria.ru/20210513/banksy-1732211777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), сша, в мире