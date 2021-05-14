https://ria.ru/20210514/aktsiya-1732392404.html

В пригороде Бейрута прошла массовая акция солидарности с Палестиной

В пригороде Бейрута прошла массовая акция солидарности с Палестиной

Массовая акция, организованная движением "Хезболлах" и палестинскими фракциями, состоялась в южном пригороде ливанской столицы Бейрута, передает корреспондент... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T21:26

2021-05-14T21:26

2021-05-14T21:26

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БЕЙРУТ, 14 мая - РИА Новости. Массовая акция, организованная движением "Хезболлах" и палестинскими фракциями, состоялась в южном пригороде ливанской столицы Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Представители шиитского движения и палестинских фракций выступили перед участниками демонстрации с призывами к всеобщей арабской солидарности с палестинским народом, а также, обращаясь к международному сообществу, потребовали принять меры для прекращения нанесения ударов израильской авиации по сектору Газа.После официальной части демонстранты организовали шествие к палестинскому лагерю Бурдж с лозунгами об освобождении Палестины и поддержки арабского сопротивления.Вечером 10 мая обострилась ситуация на границе Израиля и сектора Газа. Из палестинского анклава по израильской территории с начала эскалации было выпущено около 1,8 тысячи ракет, примерно 300 из них разорвались на территории анклава, сообщила 13 мая армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли шесть мирных жителей и один военный. В ответ Израиль в ответ нанес сотни авиаударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, их жертвами стали более сотни палестинцев и 900 получили ранения.

https://ria.ru/20210514/protest-1732386422.html

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палестина, бейрут, израиль, в мире