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В пригороде Бейрута прошла массовая акция солидарности с Палестиной
В пригороде Бейрута прошла массовая акция солидарности с Палестиной
Массовая акция, организованная движением "Хезболлах" и палестинскими фракциями, состоялась в южном пригороде ливанской столицы Бейрута, передает корреспондент... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T21:26
2021-05-14T21:26
палестина
бейрут
израиль
в мире
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БЕЙРУТ, 14 мая - РИА Новости. Массовая акция, организованная движением "Хезболлах" и палестинскими фракциями, состоялась в южном пригороде ливанской столицы Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Представители шиитского движения и палестинских фракций выступили перед участниками демонстрации с призывами к всеобщей арабской солидарности с палестинским народом, а также, обращаясь к международному сообществу, потребовали принять меры для прекращения нанесения ударов израильской авиации по сектору Газа.После официальной части демонстранты организовали шествие к палестинскому лагерю Бурдж с лозунгами об освобождении Палестины и поддержки арабского сопротивления.Вечером 10 мая обострилась ситуация на границе Израиля и сектора Газа. Из палестинского анклава по израильской территории с начала эскалации было выпущено около 1,8 тысячи ракет, примерно 300 из них разорвались на территории анклава, сообщила 13 мая армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли шесть мирных жителей и один военный. В ответ Израиль в ответ нанес сотни авиаударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, их жертвами стали более сотни палестинцев и 900 получили ранения.
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палестина, бейрут, израиль, в мире

В пригороде Бейрута прошла массовая акция солидарности с Палестиной

21:26 14.05.2021
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaИзраильский авиаудар по Газе
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
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БЕЙРУТ, 14 мая - РИА Новости. Массовая акция, организованная движением "Хезболлах" и палестинскими фракциями, состоялась в южном пригороде ливанской столицы Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Представители шиитского движения и палестинских фракций выступили перед участниками демонстрации с призывами к всеобщей арабской солидарности с палестинским народом, а также, обращаясь к международному сообществу, потребовали принять меры для прекращения нанесения ударов израильской авиации по сектору Газа.
После официальной части демонстранты организовали шествие к палестинскому лагерю Бурдж с лозунгами об освобождении Палестины и поддержки арабского сопротивления.
Вечером 10 мая обострилась ситуация на границе Израиля и сектора Газа. Из палестинского анклава по израильской территории с начала эскалации было выпущено около 1,8 тысячи ракет, примерно 300 из них разорвались на территории анклава, сообщила 13 мая армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли шесть мирных жителей и один военный. В ответ Израиль в ответ нанес сотни авиаударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, их жертвами стали более сотни палестинцев и 900 получили ранения.
Разрушенные в результате израильских авиационных и артиллерийских ударов дома в северной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
20:32
В Берлине началась антиизраильская демонстрация
 
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