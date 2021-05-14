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Новикомбанк в I квартале увеличил активы на 5,3% — до 588,2 млрд рублей
Новикомбанк в I квартале увеличил активы на 5,3% — до 588,2 млрд рублей
Активы Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, по итогам I квартала 2021 года выросли на 5,3% - до 588,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:03
2021-05-14T18:03
новикомбанк
ростех
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Активы Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, по итогам I квартала 2021 года выросли на 5,3% - до 588,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Согласно отчетности по РСБУ по итогам I квартала, благодаря расширению кредитования лидеров промышленности и росту кредитного портфеля прибыль Новикомбанка за этот период составила 3 миллиарда рублей. В соответствии с бизнес-моделью, реализуемой банком, наибольшую часть его ресурсной базы составляют средства клиентов, объем остатков на счетах которых за первый квартал увеличился на 5,2% и достиг 534,4 миллиарда рублей. Собственные средства за отчетный период выросли на 4,1% - до 63,2 миллиарда рублей. "Новикомбанк участвует в финансировании проектов, направленных на достижение технологической независимости страны, предоставляет средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ. Задача, которая стоит перед нами как перед опорным банком российской промышленности, - обеспечить своевременное финансирование инвестиционных проектов, что будет содействовать росту российской экономики. Нашим безусловным приоритетом также остается работа по совершенствованию собственных бизнес-процессов. Это позволяет банку предлагать своим партнерам максимально эффективные решения, существенно снижающие издержки на привлечение финансовых ресурсов, и в срок запускать стратегически важные для государства проекты", — приводится в сообщении комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой. Среди клиентов Новикомбанка – ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, в том числе предприятия малого и среднего бизнеса. Продуктовая линейка включает все современные финансовые продукты - от факторинга до синдицированного кредитования, бридж-кредитов и долгосрочных инструментов финансирования с использованием мер господдержки.
https://ria.ru/20210513/finansirovanie-1732133248.html
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новикомбанк, ростех, новости компаний - экономика

Новикомбанк в I квартале увеличил активы на 5,3% — до 588,2 млрд рублей

18:03 14.05.2021
 
© Fotolia / Бурдюков АндрейФинансы
Финансы - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Fotolia / Бурдюков Андрей
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Активы Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, по итогам I квартала 2021 года выросли на 5,3% - до 588,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Согласно отчетности по РСБУ по итогам I квартала, благодаря расширению кредитования лидеров промышленности и росту кредитного портфеля прибыль Новикомбанка за этот период составила 3 миллиарда рублей.
В соответствии с бизнес-моделью, реализуемой банком, наибольшую часть его ресурсной базы составляют средства клиентов, объем остатков на счетах которых за первый квартал увеличился на 5,2% и достиг 534,4 миллиарда рублей. Собственные средства за отчетный период выросли на 4,1% - до 63,2 миллиарда рублей.
"Новикомбанк участвует в финансировании проектов, направленных на достижение технологической независимости страны, предоставляет средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ. Задача, которая стоит перед нами как перед опорным банком российской промышленности, - обеспечить своевременное финансирование инвестиционных проектов, что будет содействовать росту российской экономики. Нашим безусловным приоритетом также остается работа по совершенствованию собственных бизнес-процессов. Это позволяет банку предлагать своим партнерам максимально эффективные решения, существенно снижающие издержки на привлечение финансовых ресурсов, и в срок запускать стратегически важные для государства проекты", — приводится в сообщении комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.
Среди клиентов Новикомбанка – ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, в том числе предприятия малого и среднего бизнеса. Продуктовая линейка включает все современные финансовые продукты - от факторинга до синдицированного кредитования, бридж-кредитов и долгосрочных инструментов финансирования с использованием мер господдержки.
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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