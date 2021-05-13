https://ria.ru/20210513/zrenie-1732053475.html

Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения

Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения

Могут ли морковь и черника в рационе помочь восстановить зрение, и как нужно заботиться о глазах, рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T02:11

2021-05-13T02:11

2021-05-13T08:15

россия

зрение

здоровье

общество

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Могут ли морковь и черника в рационе помочь восстановить зрение, и как нужно заботиться о глазах, рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.Некоторые продукты питания действительно содержат полезные для глаз вещества, отметил он. Но употреблять их в большом количестве не имеет смысла, потому что организм не будет усваивать витамины и микроэлементы впрок, сверх суточной дозы, объяснил врач. Поэтому то, что морковь, черника и другие продукты могут повлиять на зрение, – это миф, подчеркнул офтальмолог. "Специально есть килограммы моркови или потреблять тонны черники не надо, это ни к чему не приведет. Есть суточная усвояемость этих веществ организмом. Если вы съедите килограмм моркови, то это не значит, что именно килограмм моркови усвоится. Организм примет ровно столько, сколько ему надо, а это, допустим, будет 15 микрограммов в сутки, а все остальное выйдет через пищеварительный тракт", – рассказал Вячеслав Куренков.По его словам, для заботы о зрении важно совсем другое.Кроме того, он посоветовал проходить обследование у офтальмолога не реже одного раза в год. В случае, если у человека есть проблемы со зрением, советы знакомых и народные методы лечения ему точно не помогут. Только специалист сможет дать правильные рекомендации, причем индивидуальные, напомнил Вячеслав Куренков."Если есть проблемы со зрением, то все рекомендации индивидуальные, и их даст только лично врач", – подчеркнул офтальмолог в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210330/glaukoma-1603516845.html

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россия, зрение, здоровье, общество