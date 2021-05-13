Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/zrenie-1732053475.html
Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
Могут ли морковь и черника в рационе помочь восстановить зрение, и как нужно заботиться о глазах, рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T02:11
2021-05-13T08:15
россия
зрение
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152498/84/1524988409_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_475848946e503f3e69a3c3e9ba277c3e.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Могут ли морковь и черника в рационе помочь восстановить зрение, и как нужно заботиться о глазах, рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.Некоторые продукты питания действительно содержат полезные для глаз вещества, отметил он. Но употреблять их в большом количестве не имеет смысла, потому что организм не будет усваивать витамины и микроэлементы впрок, сверх суточной дозы, объяснил врач. Поэтому то, что морковь, черника и другие продукты могут повлиять на зрение, – это миф, подчеркнул офтальмолог. "Специально есть килограммы моркови или потреблять тонны черники не надо, это ни к чему не приведет. Есть суточная усвояемость этих веществ организмом. Если вы съедите килограмм моркови, то это не значит, что именно килограмм моркови усвоится. Организм примет ровно столько, сколько ему надо, а это, допустим, будет 15 микрограммов в сутки, а все остальное выйдет через пищеварительный тракт", – рассказал Вячеслав Куренков.По его словам, для заботы о зрении важно совсем другое.Кроме того, он посоветовал проходить обследование у офтальмолога не реже одного раза в год. В случае, если у человека есть проблемы со зрением, советы знакомых и народные методы лечения ему точно не помогут. Только специалист сможет дать правильные рекомендации, причем индивидуальные, напомнил Вячеслав Куренков."Если есть проблемы со зрением, то все рекомендации индивидуальные, и их даст только лично врач", – подчеркнул офтальмолог в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210330/glaukoma-1603516845.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152498/84/1524988409_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_23982bd2b9f65c0de66fb50b71987e6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, зрение, здоровье, общество

Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения

02:11 13.05.2021 (обновлено: 08:15 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПациент офтальмологического отделения
Пациент офтальмологического отделения - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Могут ли морковь и черника в рационе помочь восстановить зрение, и как нужно заботиться о глазах, рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.
Некоторые продукты питания действительно содержат полезные для глаз вещества, отметил он. Но употреблять их в большом количестве не имеет смысла, потому что организм не будет усваивать витамины и микроэлементы впрок, сверх суточной дозы, объяснил врач. Поэтому то, что морковь, черника и другие продукты могут повлиять на зрение, – это миф, подчеркнул офтальмолог.
Работа офтальмологического центра городской больницы №2 Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 18:49
Названы первые симптомы глаукомы
"Специально есть килограммы моркови или потреблять тонны черники не надо, это ни к чему не приведет. Есть суточная усвояемость этих веществ организмом. Если вы съедите килограмм моркови, то это не значит, что именно килограмм моркови усвоится. Организм примет ровно столько, сколько ему надо, а это, допустим, будет 15 микрограммов в сутки, а все остальное выйдет через пищеварительный тракт", – рассказал Вячеслав Куренков.
По его словам, для заботы о зрении важно совсем другое.
"Для поддержания нормального зрения достаточно здорового питания, нормированного времени труда и отдыха, а также физкультуры на свежем воздухе", – сказал врач.
Кроме того, он посоветовал проходить обследование у офтальмолога не реже одного раза в год. В случае, если у человека есть проблемы со зрением, советы знакомых и народные методы лечения ему точно не помогут. Только специалист сможет дать правильные рекомендации, причем индивидуальные, напомнил Вячеслав Куренков.
"Если есть проблемы со зрением, то все рекомендации индивидуальные, и их даст только лично врач", – подчеркнул офтальмолог в интервью радио Sputnik.
 
РоссиязрениеЗдоровьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19Синоптики рассказали, когда в Москву придет жара
11:19В Москве выявили 2787 новых случаев заражения коронавирусом
11:17Новый планшет iPad Pro показал производительность уровня MacBook Air
11:17В России за сутки выписали 9349 переболевших COVID-19
11:17В России за сутки умерли 392 пациента с COVID-19
11:17В России выявили 8380 новых случаев заражения коронавирусом
11:16Глава исполкома "Единой России" зарегистрировался на праймериз
11:13Минниханов пообещал сделать все, чтобы трагедия в школе не повторилась
11:07Эксперты рассказали, на сколько подешевели туры после майских праздников
11:04В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд
11:04Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
10:59СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
10:59Жители Казани третьи сутки несут цветы к школе, где произошла стрельба
10:58Военные назвали письмо о здоровье Байдена предательством
10:56Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
10:56Антимонопольная служба в Италии оштрафовала Google на 102 миллиона евро
10:55В офисе Зеленского оценили перспективы встречи с Путиным
10:51Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией
10:50В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
10:48В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
Лента новостейМолния