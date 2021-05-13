Золотов поддержал идею повысить возраст покупки оружия
15:01 13.05.2021 (обновлено: 20:49 13.05.2021)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов после трагедии в Казани предложил вернуть возрастной ценз в 21 год вместо 18 для выдачи лицензии на владение оружием.
"Необходимо возвратиться к возрастному цензу в 21 год", - сказал Золотов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Требования для получения охотничьего билета необходимо ужесточить, в частности, претенденты должны проходить курсы "молодого бойца", заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.
Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Ужесточить, конечно, требования к получению охотничьего билета... А именно, говоря военным языком, нужно проходить курсы "молодого бойца" тем, кто получает впервые гладкоствольное оружие", - сказал на совещании Золотов в связи с трагедией в Казани.
Справки на получение оружия должны выдавать не частные клиники, а государственные учреждения, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.
"Я считаю, что необходимо эти справки выдавать не в частных клиниках, а именно в государственных медорганизациях", - сказал Золотов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Выдавать полуавтоматическое оружие в России предлагается после того, как человек уже владел пять лет владел неавтоматическим гладкостволом, сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.
После трагедии в Казани Путин поручил Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать россияне. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн писал, что устроивший стрельбу Ильназ Галявиев владел как раз полуавтоматическим Hatsan Escort PS.
"Выдачу полуавтоматического, полугладкоствольного оружия... необходимо сделать только после того, как граждане прошли пятилетний срок с [неавтоматическим] гладкоствольным", - сказал Золотов на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.
СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.