https://ria.ru/20210513/zolotov-1732147114.html

Золотов поддержал идею повысить возраст покупки оружия

Золотов поддержал идею повысить возраст покупки оружия

Глава Росгвардии Виктор Золотов после трагедии в Казани предложил вернуть возрастной ценз в 21 год вместо 18 для выдачи лицензии на владение оружием. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:01

2021-05-13T15:01

2021-05-13T20:49

стрельба в школе в казани

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

владимир путин

казань

общество

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов после трагедии в Казани предложил вернуть возрастной ценз в 21 год вместо 18 для выдачи лицензии на владение оружием.Требования для получения охотничьего билета необходимо ужесточить, в частности, претенденты должны проходить курсы "молодого бойца", заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.Справки на получение оружия должны выдавать не частные клиники, а государственные учреждения, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.Выдавать полуавтоматическое оружие в России предлагается после того, как человек уже владел пять лет владел неавтоматическим гладкостволом, сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.После трагедии в Казани Путин поручил Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать россияне. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн писал, что устроивший стрельбу Ильназ Галявиев владел как раз полуавтоматическим Hatsan Escort PS.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/oruzhie-1732142559.html

https://ria.ru/20210513/kazan-1732082481.html

https://ria.ru/20210513/oruzhie-1732114535.html

https://ria.ru/20210512/oruzhie-1732040167.html

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стрельба в школе в казани, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, владимир путин, казань, общество, россия