https://ria.ru/20210513/zhurnalisty-1732177025.html
В МИД ответили на заявления США о препятствовании работе их журналистов
В МИД ответили на заявления США о препятствовании работе их журналистов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выдумкой и стонами заявления США о воспрепятствовании работе американских журналистов в России. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:02
2021-05-13T17:02
2021-05-13T17:04
россия
france 24
мария захарова
министерство юстиции сша
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выдумкой и стонами заявления США о воспрепятствовании работе американских журналистов в России.По ее словам, госдеп говорит о том, что в России якобы нарушают права журналистов на профессиональную деятельность, в последние месяцы приводя в пример "Радио Свобода"*, которое признано в России иноагентом."Эти стоны о воспрепятствовании у нас журналисткой работы и использование в качестве примера "Радио Свобода"* - это выдумка, это ложь. Я еще раз хотела бы подчеркнуть - мы приветствуем деятельность американских медиа в нашей стране наравне с другими иностранными корпунктами", - сказала Захарова на брифинге.Она обратила внимание, что от американских журналистов требуется лишь соблюдать российское законодательство в сфере регулирования деятельности иностранных агентов, в том числе "правильно маркировать публикуемые материалы"."Хотела бы напомнить и попросить, чтобы эту информацию предоставили руководителю госдепартамента. Это законодательство (об иноагентах) было разработано в ответ на применяемое в США законодательство об иноагентах в отношении российских журналистов с 2017 года", - сказала Захарова, подчеркнув, что требования к российским журналистам в США жестче, чем в отношении американских журналистов.В американском списке иностранных агентов находится RT America - министерство юстиции США внесло туда телеканал в 2017 году по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.В ответ на действия США Минюст России в 2017 году внес ряд проектов "Радио Свобода*" в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe / Radio Liberty, которая в свою очередь финансируется конгрессом США.* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.
https://ria.ru/20210512/obvineniya-1731934038.html
https://ria.ru/20210511/otnosheniya-1731716603.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_8a3ddc9421c556cef9d5c44e1eaa0eaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, france 24, мария захарова, министерство юстиции сша, сша, в мире
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
назвала выдумкой и стонами заявления США
о воспрепятствовании работе американских журналистов в России
.
По ее словам, госдеп говорит о том, что в России якобы нарушают права журналистов на профессиональную деятельность, в последние месяцы приводя в пример "Радио Свобода"*, которое признано в России иноагентом.
"Эти стоны о воспрепятствовании у нас журналисткой работы и использование в качестве примера "Радио Свобода"* - это выдумка, это ложь. Я еще раз хотела бы подчеркнуть - мы приветствуем деятельность американских медиа в нашей стране наравне с другими иностранными корпунктами", - сказала Захарова на брифинге.
Она обратила внимание, что от американских журналистов требуется лишь соблюдать российское законодательство в сфере регулирования деятельности иностранных агентов, в том числе "правильно маркировать публикуемые материалы".
"Хотела бы напомнить и попросить, чтобы эту информацию предоставили руководителю госдепартамента. Это законодательство (об иноагентах) было разработано в ответ на применяемое в США законодательство об иноагентах в отношении российских журналистов с 2017 года", - сказала Захарова, подчеркнув, что требования к российским журналистам в США жестче, чем в отношении американских журналистов.
В американском списке иностранных агентов находится RT America - министерство юстиции США
внесло туда телеканал в 2017 году по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24
, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.
В ответ на действия США Минюст России в 2017 году внес ряд проектов "Радио Свобода*" в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe / Radio Liberty, которая в свою очередь финансируется конгрессом США.
* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.