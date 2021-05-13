https://ria.ru/20210513/zhurnalisty-1732177025.html

В МИД ответили на заявления США о препятствовании работе их журналистов

В МИД ответили на заявления США о препятствовании работе их журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выдумкой и стонами заявления США о воспрепятствовании работе американских журналистов в России. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:02

2021-05-13T17:02

2021-05-13T17:04

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выдумкой и стонами заявления США о воспрепятствовании работе американских журналистов в России.По ее словам, госдеп говорит о том, что в России якобы нарушают права журналистов на профессиональную деятельность, в последние месяцы приводя в пример "Радио Свобода"*, которое признано в России иноагентом."Эти стоны о воспрепятствовании у нас журналисткой работы и использование в качестве примера "Радио Свобода"* - это выдумка, это ложь. Я еще раз хотела бы подчеркнуть - мы приветствуем деятельность американских медиа в нашей стране наравне с другими иностранными корпунктами", - сказала Захарова на брифинге.Она обратила внимание, что от американских журналистов требуется лишь соблюдать российское законодательство в сфере регулирования деятельности иностранных агентов, в том числе "правильно маркировать публикуемые материалы"."Хотела бы напомнить и попросить, чтобы эту информацию предоставили руководителю госдепартамента. Это законодательство (об иноагентах) было разработано в ответ на применяемое в США законодательство об иноагентах в отношении российских журналистов с 2017 года", - сказала Захарова, подчеркнув, что требования к российским журналистам в США жестче, чем в отношении американских журналистов.В американском списке иностранных агентов находится RT America - министерство юстиции США внесло туда телеканал в 2017 году по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.В ответ на действия США Минюст России в 2017 году внес ряд проектов "Радио Свобода*" в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe / Radio Liberty, которая в свою очередь финансируется конгрессом США.* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.

https://ria.ru/20210512/obvineniya-1731934038.html

https://ria.ru/20210511/otnosheniya-1731716603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, france 24, мария захарова, министерство юстиции сша, сша, в мире