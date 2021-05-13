https://ria.ru/20210513/yugra-1732072281.html
Сургутский район Югры вошел в рейтинг растущих муниципальных экономик
Сургутский район Югры вошел в рейтинг растущих муниципальных экономик
Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа вошел в топ-100 растущих муниципальных экономик России по версии Клуба руководителей муниципальной сферы,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:24
2021-05-13T09:24
2021-05-13T09:24
ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
экономика
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мая - РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа вошел в топ-100 растущих муниципальных экономик России по версии Клуба руководителей муниципальной сферы, сообщили журналистам в пресс-службе районной администрации."По оценке Клуба руководителей муниципальной сферы Сургутский район вошел в топ "100 растущих муниципальных экономик России 2020 года" за последовательное формирование возможностей развития муниципальной экономики на треке технологий и инвестиций в трудных условиях функционирования муниципальной системы в 2020 году", - сказали в пресс-службе.В администрации района отметили, что на фоне ситуации с распространением коронавируса муниципалитет по итогам прошлого года зафиксировал рост объема инвестиций в основной капитал и налоговых поступлений в бюджет, рекордные показатели ввода жилья, а также увеличение числа предпринимателей, ведущих деятельность в Сургутском районе.Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что глава района Андрей Трубецкой отмечен почетным знаком Клуба руководителей муниципальной сферы "Труд в муниципальной сфере".Ранее Трубецкой в интервью РИА Новости сообщил, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в Сургутском районе в 2020 году удалось реализовать ключевые проекты.
https://ria.ru/20210503/putin-1730997111.html
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россия, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, экономика
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мая - РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа
вошел в топ-100 растущих муниципальных экономик России
по версии Клуба руководителей муниципальной сферы, сообщили журналистам в пресс-службе районной администрации.
"По оценке Клуба руководителей муниципальной сферы Сургутский район вошел в топ "100 растущих муниципальных экономик России 2020 года" за последовательное формирование возможностей развития муниципальной экономики на треке технологий и инвестиций в трудных условиях функционирования муниципальной системы в 2020 году", - сказали в пресс-службе.
В администрации района отметили, что на фоне ситуации с распространением коронавируса муниципалитет по итогам прошлого года зафиксировал рост объема инвестиций в основной капитал и налоговых поступлений в бюджет, рекордные показатели ввода жилья, а также увеличение числа предпринимателей, ведущих деятельность в Сургутском районе.
Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что глава района Андрей Трубецкой отмечен почетным знаком Клуба руководителей муниципальной сферы "Труд в муниципальной сфере".
Ранее Трубецкой в интервью РИА Новости сообщил, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в Сургутском районе в 2020 году удалось реализовать ключевые проекты.