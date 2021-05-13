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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210513/yamal-1732143304.html
В ЯНАО помогут восстановить поголовье оленей пострадавшим в тундре семьям
В ЯНАО помогут восстановить поголовье оленей пострадавшим в тундре семьям
Семьям, пострадавшим в сеяхинской тундре в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), помогут восстановить поголовье оленей, сообщает в четверг правительство... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:51
2021-05-13T14:51
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямальский район
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Семьям, пострадавшим в сеяхинской тундре в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), помогут восстановить поголовье оленей, сообщает в четверг правительство региона.Этой зимой из-за дождей, снегопадов и резкого понижения температуры воздуха 70% территории сеяхинской тундры покрылось толстой коркой льда. В зоне обледенения оказались 260 семей. Их олени не смогли добывать себе ягель и разбрелись по тундре в поисках пропитания."В администрации Ямальского района начали прорабатывать вопрос восполнения стада оленей кочующих семей, пострадавших от гололеда в сеяхинской тундре. Со слов самих оленеводов, за зиму и весну в тундре из-за бескормицы погибло порядка двух тысяч животных", - говорится в сообщении.Районные власти сейчас рассматривают вариант приобретения оленей для пострадавших семей."Если жители тундры останутся без оленей, они не смогут продолжать вести традиционный образ жизни. Помочь им можно, только восполнив стадо или его часть. Уже начали прорабатывать этот вопрос", - приводятся в сообщении слова главы Ямальского района Андрея Кугаевского.Некоторые оленеводы еще собирают своих оленей, которых отпустили на свободный выпас, чтобы животные могли добраться до ягеля. Масштабы ущерба будут уточняться после вакцинации, которая начнется в июне. К тому времени оленеводы смогут собрать своих оленей и провести просчет поголовья, отмечает пресс-служба.С января оленеводы регулярно получали подкормку для животных, топливо и продуктовые наборы. Сформированный запас позволит тундровикам сосредоточиться на подготовке к летнему сезону. В стадах сейчас проходит отел животных, в июне начнется их биркование и вакцинация.Следующая встреча главы района с сеяхинскими оленеводами пройдет в августе, на фактории Матюй-Яха. Такая договоренность была достигнута в апреле, во время собрания с тундровиками. Между тем, каждый оленевод, столкнувшийся с проблемой бескормицы, может обратиться к специалистам районной администрации, уточняют власти.
https://ria.ru/20210513/proekt-1732124952.html
https://ria.ru/20210407/ryba-1727211354.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямальский район, общество

В ЯНАО помогут восстановить поголовье оленей пострадавшим в тундре семьям

14:51 13.05.2021
 
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкТундра
Тундра - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Семьям, пострадавшим в сеяхинской тундре в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), помогут восстановить поголовье оленей, сообщает в четверг правительство региона.
Этой зимой из-за дождей, снегопадов и резкого понижения температуры воздуха 70% территории сеяхинской тундры покрылось толстой коркой льда. В зоне обледенения оказались 260 семей. Их олени не смогли добывать себе ягель и разбрелись по тундре в поисках пропитания.
"В администрации Ямальского района начали прорабатывать вопрос восполнения стада оленей кочующих семей, пострадавших от гололеда в сеяхинской тундре. Со слов самих оленеводов, за зиму и весну в тундре из-за бескормицы погибло порядка двух тысяч животных", - говорится в сообщении.
Районные власти сейчас рассматривают вариант приобретения оленей для пострадавших семей.
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"Если жители тундры останутся без оленей, они не смогут продолжать вести традиционный образ жизни. Помочь им можно, только восполнив стадо или его часть. Уже начали прорабатывать этот вопрос", - приводятся в сообщении слова главы Ямальского района Андрея Кугаевского.
Некоторые оленеводы еще собирают своих оленей, которых отпустили на свободный выпас, чтобы животные могли добраться до ягеля. Масштабы ущерба будут уточняться после вакцинации, которая начнется в июне. К тому времени оленеводы смогут собрать своих оленей и провести просчет поголовья, отмечает пресс-служба.
С января оленеводы регулярно получали подкормку для животных, топливо и продуктовые наборы. Сформированный запас позволит тундровикам сосредоточиться на подготовке к летнему сезону. В стадах сейчас проходит отел животных, в июне начнется их биркование и вакцинация.
Следующая встреча главы района с сеяхинскими оленеводами пройдет в августе, на фактории Матюй-Яха. Такая договоренность была достигнута в апреле, во время собрания с тундровиками. Между тем, каждый оленевод, столкнувшийся с проблемой бескормицы, может обратиться к специалистам районной администрации, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Ямальский районОбщество
 
 
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