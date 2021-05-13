https://ria.ru/20210513/yakutiya-1732138709.html

Авиаучет белых медведей в Арктике начнется с якутского поселка Тикси

Авиаучет белых медведей в Арктике начнется с якутского поселка Тикси

Первый этап авиаучета популяции белого медведя в Арктике начнется с поселка Тикси в Якутии, глава республики уже встретился с организаторами экологического... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:34

2021-05-13T14:34

2021-05-13T14:34

республика саха (якутия)

l-410

айсен николаев

тикси

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

наука

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ЯКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Первый этап авиаучета популяции белого медведя в Арктике начнется с поселка Тикси в Якутии, глава республики уже встретился с организаторами экологического проекта, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.На днях в Якутию прибыли участники экологического проекта "Хозяин Арктики", реализуемого по инициативе Росприроднадзора совместно с Международным экологическим фондом "Чистые моря". Цель проекта - собрать данные о распределении и численности белых медведей на островах и побережьях моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря."Тринадцатого мая глава Якутии Айсен Николаев встретился с организаторами и участниками проекта", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что в постсоветский период учёт численности популяции белых медведей и ареала их обитания не проводился системно.По словам генерального директора фонда Василия Богословского, проект будет проходить в два этапа. "Первый этап будет проходить на территории Якутии, в частности, из аэропорта посёлка Тикси воздушное судно L-410 отправится на поиски белых медведей по 10 маршрутам, каждый из которых будет составлять не менее 1 тысячи километров. Наблюдатели будут высматривать осторожных обитателей Арктики и фиксировать все встречи с помощью специального оборудования", - сообщил он.По информации участников, второй этап экспедиции стартует в июне из морского порта Архангельск. На научном судне "Михаил Сомов" им предстоит доплыть до архипелага островов Земля Франца-Иосифа и с помощью вертолёта найти белых хищников, надеть на них спутниковые ошейники и взять биологические пробы.Николаев поблагодарил организаторов проекта за внимание к вопросам сохранения экологии Арктики. "Надеемся, что по итогам экспедиции будут выработаны конкретные рекомендации для научного сообщества и получены экспертные данные, связанные с влиянием изменения климата на популяцию краснокнижных животных и в целом на экосистему российской Арктики", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20210511/medvedi-1731814399.html

https://ria.ru/20210512/medved-1731994700.html

тикси

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

l-410, айсен николаев, тикси, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), наука