Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210513/yakutiya-1732138709.html
Авиаучет белых медведей в Арктике начнется с якутского поселка Тикси
Авиаучет белых медведей в Арктике начнется с якутского поселка Тикси
Первый этап авиаучета популяции белого медведя в Арктике начнется с поселка Тикси в Якутии, глава республики уже встретился с организаторами экологического... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:34
2021-05-13T14:34
республика саха (якутия)
l-410
айсен николаев
тикси
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593450828_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a20f173be94eb25176f8f9df946c3b5a.jpg
ЯКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Первый этап авиаучета популяции белого медведя в Арктике начнется с поселка Тикси в Якутии, глава республики уже встретился с организаторами экологического проекта, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.На днях в Якутию прибыли участники экологического проекта "Хозяин Арктики", реализуемого по инициативе Росприроднадзора совместно с Международным экологическим фондом "Чистые моря". Цель проекта - собрать данные о распределении и численности белых медведей на островах и побережьях моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря."Тринадцатого мая глава Якутии Айсен Николаев встретился с организаторами и участниками проекта", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что в постсоветский период учёт численности популяции белых медведей и ареала их обитания не проводился системно.По словам генерального директора фонда Василия Богословского, проект будет проходить в два этапа. "Первый этап будет проходить на территории Якутии, в частности, из аэропорта посёлка Тикси воздушное судно L-410 отправится на поиски белых медведей по 10 маршрутам, каждый из которых будет составлять не менее 1 тысячи километров. Наблюдатели будут высматривать осторожных обитателей Арктики и фиксировать все встречи с помощью специального оборудования", - сообщил он.По информации участников, второй этап экспедиции стартует в июне из морского порта Архангельск. На научном судне "Михаил Сомов" им предстоит доплыть до архипелага островов Земля Франца-Иосифа и с помощью вертолёта найти белых хищников, надеть на них спутниковые ошейники и взять биологические пробы.Николаев поблагодарил организаторов проекта за внимание к вопросам сохранения экологии Арктики. "Надеемся, что по итогам экспедиции будут выработаны конкретные рекомендации для научного сообщества и получены экспертные данные, связанные с влиянием изменения климата на популяцию краснокнижных животных и в целом на экосистему российской Арктики", - сказал глава региона.
https://ria.ru/20210511/medvedi-1731814399.html
https://ria.ru/20210512/medved-1731994700.html
тикси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593450828_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_e4d6cd15a8c2e68570acb4679452065e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
l-410, айсен николаев, тикси, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), наука

Авиаучет белых медведей в Арктике начнется с якутского поселка Тикси

14:34 13.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Деминов / Перейти в фотобанкБелая медведица с медвежатами на берегу Чукотского моря
Белая медведица с медвежатами на берегу Чукотского моря - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Максим Деминов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Первый этап авиаучета популяции белого медведя в Арктике начнется с поселка Тикси в Якутии, глава республики уже встретился с организаторами экологического проекта, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
На днях в Якутию прибыли участники экологического проекта "Хозяин Арктики", реализуемого по инициативе Росприроднадзора совместно с Международным экологическим фондом "Чистые моря". Цель проекта - собрать данные о распределении и численности белых медведей на островах и побережьях моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.
Белые медведи - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 19:07Наука
На Земле Франца-Иосифа на медведей наденут спутниковые ошейники
"Тринадцатого мая глава Якутии Айсен Николаев встретился с организаторами и участниками проекта", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в постсоветский период учёт численности популяции белых медведей и ареала их обитания не проводился системно.
По словам генерального директора фонда Василия Богословского, проект будет проходить в два этапа. "Первый этап будет проходить на территории Якутии, в частности, из аэропорта посёлка Тикси воздушное судно L-410 отправится на поиски белых медведей по 10 маршрутам, каждый из которых будет составлять не менее 1 тысячи километров. Наблюдатели будут высматривать осторожных обитателей Арктики и фиксировать все встречи с помощью специального оборудования", - сообщил он.
По информации участников, второй этап экспедиции стартует в июне из морского порта Архангельск. На научном судне "Михаил Сомов" им предстоит доплыть до архипелага островов Земля Франца-Иосифа и с помощью вертолёта найти белых хищников, надеть на них спутниковые ошейники и взять биологические пробы.
Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016. - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 17:19
В якутской деревне поймали дикого белого медведя
Николаев поблагодарил организаторов проекта за внимание к вопросам сохранения экологии Арктики. "Надеемся, что по итогам экспедиции будут выработаны конкретные рекомендации для научного сообщества и получены экспертные данные, связанные с влиянием изменения климата на популяцию краснокнижных животных и в целом на экосистему российской Арктики", - сказал глава региона.
 
Республика Саха (Якутия)L-410Айсен НиколаевТиксиФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22СМИ: Трамп в июне возобновит проведение митингов
03:13За атакой на Colonial Pipeline может стоять ЦРУ, считает Касперская
03:09В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги
03:07Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
Лента новостейМолния