Авиаучет белых медведей в Арктике начнется с якутского поселка Тикси
© РИА Новости / Максим Деминов / Перейти в фотобанкБелая медведица с медвежатами на берегу Чукотского моря
На днях в Якутию прибыли участники экологического проекта "Хозяин Арктики", реализуемого по инициативе Росприроднадзора совместно с Международным экологическим фондом "Чистые моря". Цель проекта - собрать данные о распределении и численности белых медведей на островах и побережьях моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.
"Тринадцатого мая глава Якутии Айсен Николаев встретился с организаторами и участниками проекта", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в постсоветский период учёт численности популяции белых медведей и ареала их обитания не проводился системно.
По словам генерального директора фонда Василия Богословского, проект будет проходить в два этапа. "Первый этап будет проходить на территории Якутии, в частности, из аэропорта посёлка Тикси воздушное судно L-410 отправится на поиски белых медведей по 10 маршрутам, каждый из которых будет составлять не менее 1 тысячи километров. Наблюдатели будут высматривать осторожных обитателей Арктики и фиксировать все встречи с помощью специального оборудования", - сообщил он.
По информации участников, второй этап экспедиции стартует в июне из морского порта Архангельск. На научном судне "Михаил Сомов" им предстоит доплыть до архипелага островов Земля Франца-Иосифа и с помощью вертолёта найти белых хищников, надеть на них спутниковые ошейники и взять биологические пробы.
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Николаев поблагодарил организаторов проекта за внимание к вопросам сохранения экологии Арктики. "Надеемся, что по итогам экспедиции будут выработаны конкретные рекомендации для научного сообщества и получены экспертные данные, связанные с влиянием изменения климата на популяцию краснокнижных животных и в целом на экосистему российской Арктики", - сказал глава региона.