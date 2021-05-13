https://ria.ru/20210513/voda-1732203358.html
Рязанский губернатор пообещал улучшить качество воды в регионе
Рязанский губернатор пообещал улучшить качество воды в регионе
Реализация федерального проекта "Чистая вода" в Рязанской области позволит улучшить качество воды в регионе, заявил губернатор Николай Любимов. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T19:08
2021-05-13T19:08
2021-05-13T19:08
рязанская область
россия
николай любимов
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Реализация федерального проекта "Чистая вода" в Рязанской области позволит улучшить качество воды в регионе, заявил губернатор Николай Любимов.Глава региона посетил Окскую очистную водопроводную станцию в селе Дядьково, где ознакомился с ходом строительства трех артезианских скважин.Как отмечает областное правительство, работа ведется в рамках федерального проекта "Чистая вода", являющегося частью национального проекта "Жилье и городская среда". В настоящее время завершено строительство одной из скважин, осуществляется прокладка водопроводных сетей и силового кабеля. Ввод в эксплуатацию новых скважин позволит повысить долю артезианской воды в общем объеме питьевой воды, подаваемой потребителям с объекта, с 40 до 50%. В 2022 году на Окском водозаборе также планируется строительство станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания.Николай Любимов осмотрел фильтровальный зал, посетил химико-бактериологическую лабораторию, диспетчерский пункт. Кроме того, глава региона обсудил с руководством МП "Водоканал" планы по дальнейшему развитию предприятия и поддержке новых проектов, которые оно планирует реализовать."Уверен, что жители почувствуют определенные позитивные изменения уже в этом году, и будут в большей степени защищены от различных внештатных ситуаций. Необходима масштабная модернизация МП "Водоканал", замена изношенных сетей водоснабжения и водоотведения, требующая колоссальных финансовых ресурсов. Мы постараемся использовать все механизмы для решения этой проблемы, в том числе те, о которых говорил президент в послании Федеральному собранию, в частности, такие инструменты, как инфраструктурные займы. В настоящий момент в этом направлении ведется активная работа", - сказал Любимов.
https://ria.ru/20210421/poslanie-1729327756.html
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россия, николай любимов, рязанская область, общество
РЯЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости.
Реализация федерального проекта "Чистая вода" в Рязанской области
позволит улучшить качество воды в регионе, заявил губернатор Николай Любимов
.
Глава региона посетил Окскую очистную водопроводную станцию в селе Дядьково, где ознакомился с ходом строительства трех артезианских скважин.
Как отмечает областное правительство, работа ведется в рамках федерального проекта "Чистая вода", являющегося частью национального проекта "Жилье и городская среда". В настоящее время завершено строительство одной из скважин, осуществляется прокладка водопроводных сетей и силового кабеля. Ввод в эксплуатацию новых скважин позволит повысить долю артезианской воды в общем объеме питьевой воды, подаваемой потребителям с объекта, с 40 до 50%. В 2022 году на Окском водозаборе также планируется строительство станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания.
Николай Любимов осмотрел фильтровальный зал, посетил химико-бактериологическую лабораторию, диспетчерский пункт. Кроме того, глава региона обсудил с руководством МП "Водоканал" планы по дальнейшему развитию предприятия и поддержке новых проектов, которые оно планирует реализовать.
"Уверен, что жители почувствуют определенные позитивные изменения уже в этом году, и будут в большей степени защищены от различных внештатных ситуаций. Необходима масштабная модернизация МП "Водоканал", замена изношенных сетей водоснабжения и водоотведения, требующая колоссальных финансовых ресурсов. Мы постараемся использовать все механизмы для решения этой проблемы, в том числе те, о которых говорил президент в послании Федеральному собранию, в частности, такие инструменты, как инфраструктурные займы. В настоящий момент в этом направлении ведется активная работа", - сказал Любимов.
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