https://ria.ru/20210513/veter-1732191745.html

Все поваленные ветром деревья и поврежденные конструкции в Москве убраны

Все поваленные ветром деревья и поврежденные конструкции в Москве убраны

Все поваленные ветром деревья и поврежденные конструкции в Москве убраны к утру четверга, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T09:30

2021-05-13T09:30

2021-05-13T18:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

комплекс городского хозяйства москвы

telegram (приложение)

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Все поваленные ветром деревья и поврежденные конструкции в Москве убраны к утру четверга, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы ликвидировали последствия ураганного ветра. Накануне ветром было повалено 65 деревьев, повреждены 27 автомобилей и одна опора освещения. Поваленные деревья вывезены, поврежденные конструкции демонтированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме."Сегодня в столице солнечно, местами кратковременный дождь, температура воздуха до 21 градуса выше нуля. При этом возможна гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20210513/lisa-1732173919.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

комплекс городского хозяйства москвы, telegram (приложение), москва, происшествия