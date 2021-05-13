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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210513/veter-1732191745.html
Все поваленные ветром деревья и поврежденные конструкции в Москве убраны
Все поваленные ветром деревья и поврежденные конструкции в Москве убраны
Все поваленные ветром деревья и поврежденные конструкции в Москве убраны к утру четверга, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:30
2021-05-13T18:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
комплекс городского хозяйства москвы
telegram (приложение)
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Все поваленные ветром деревья и поврежденные конструкции в Москве убраны к утру четверга, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы ликвидировали последствия ураганного ветра. Накануне ветром было повалено 65 деревьев, повреждены 27 автомобилей и одна опора освещения. Поваленные деревья вывезены, поврежденные конструкции демонтированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме."Сегодня в столице солнечно, местами кратковременный дождь, температура воздуха до 21 градуса выше нуля. При этом возможна гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны", - дополняется в сообщении.
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комплекс городского хозяйства москвы, telegram (приложение), москва, происшествия

Все поваленные ветром деревья и поврежденные конструкции в Москве убраны

09:30 13.05.2021 (обновлено: 18:03 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий урагана в Москве
Ликвидация последствий урагана в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Все поваленные ветром деревья и поврежденные конструкции в Москве убраны к утру четверга, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидировали последствия ураганного ветра. Накануне ветром было повалено 65 деревьев, повреждены 27 автомобилей и одна опора освещения. Поваленные деревья вывезены, поврежденные конструкции демонтированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
"Сегодня в столице солнечно, местами кратковременный дождь, температура воздуха до 21 градуса выше нуля. При этом возможна гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны", - дополняется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниКомплекс городского хозяйства МосквыTelegram (приложение)МоскваПроисшествия
 
 
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