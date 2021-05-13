https://ria.ru/20210513/uraza-1732099168.html

"Так вообще нельзя!" Ураза-байрам обескуражил сотни тысяч россиян

"Так вообще нельзя!" Ураза-байрам обескуражил сотни тысяч россиян

Перекрытые улицы, сотни полицейских кордонов, толпы верующих — так в доковидные времена в Москве встречали Ураза-байрам, один из главных праздников в исламе... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:37

2021-05-13T12:37

2021-05-13T13:33

аналитика - религия и мировоззрение

религия и мировоззрение

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русская православная церковь

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Перекрытые улицы, сотни полицейских кордонов, толпы верующих — так в доковидные времена в Москве встречали Ураза-байрам, один из главных праздников в исламе. Однако сегодня столичные мечети оказались закрытыми. Как на это отреагировали верующие — в репортаже РИА Новости.Не все как раньшеЭтот день московские мусульмане ждали особенно. Не только потому, что заканчивается пост священного месяца Рамадан, когда есть и пить нельзя от рассвета и до заката. Прежде всего ради коллективной молитвы — ведь более полутора лет мечети пустовали.И вот появилась надежда: коронавирусные ограничения постепенно отменяют. В том числе и для религиозных организаций. В храмы РПЦ, например, на Пасху 2 мая пускали всех. Правда, при одном условии — в маске.Абдулла Ибрагимов захватил с собой несколько масок — вдруг кто-нибудь из единоверцев забудет. Чтобы попасть внутрь Соборной мечети или хотя бы на ее территорию, встал пораньше — с рассветом. Обычно на Ураза-байрам у одной из крупнейших в России молелен не протолкнуться — не пройти даже по просторной улице Дурова. "Некоторые занимали место с вечера. Я, конечно, так бы не рискнул. Это ж сколько ждать надо!" — говорит Абдулла.Но так было до ковида. Сейчас в мечетях не столь многолюдно — из-за ужесточения санитарных правил. На это Абдулла и рассчитывает: вряд ли в седьмом часу утра будет ажиотаж.А с другой стороны, еще за три недели до праздника исламское духовенство предупредило, что площадок для праздничных намазов будет меньше. Обычно их семь — четыре молельни (Соборная на проспекте Мира, Историческая в Замоскворечье, Мемориальная на Поклонной горе и "Ярдям" в Отрадном) и три специально оборудованных места в парках. В этом году решили ограничиться только мечетями. И там ждали наплыва прихожан."Исходя из опыта прошлых лет, это будет не менее 250 тысяч человек. Несмотря на то что часть мигрантов уехала, постоянно проживающих мусульман в Москве много. Прилегающие к мечетям улицы будут на время перекрыты", — говорил в конце апреля глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. "Выхода нет"Однако около семи утра, перед началом праздничной молитвы, у вестибюля станции "Проспект Мира" все было довольно буднично. Вход и выход в метро открыты, людей мало. Это обескуражило Абдуллу. Как и то, что он услышал от волонтера в зеленом жилете: "Братья, пожалуйста, расходитесь! Мечеть закрыта!"Братья ему не поверили. Больше десятка человек устремились к Соборной мечети по привычному маршруту: в сторону улицы Щепкина мимо православного храма. Примыкающий к церковной ограде переулок в праздничные дни, как правило, превращается в стихийный рынок. Продают благовония, раздают флаеры в халяльные рестораны, а особо предприимчивые паркуются прямо на тротуаре и развешивают на дверях автомобиля коврики для намаза.Но на этот раз богомольцев встречали не торговцы, а полицейские и росгвардейцы. Несколько кварталов вокруг Соборной мечети оцепили. На каждой улице, ведущей к молельне, — забор. "К сожалению, путь перекрыт, вам придется обойти", — спокойно объясняют прохожим.Абдулла растерян, не знает, что делать. Рядом с ним с десяток парней в тюбетейках и киргизских колпаках. Чуть поодаль несколько женщин в химарах — свободных черных платьях, полностью закрывающих все тело, кроме лица. Они судорожно ищут в смартфоне адрес другой мечети. Решили попытать счастья на "Новокузнецкой", в Исторической мечети — старейшей в Москве. Но и она закрыта. Полицейские тут расслабленны: здание все же очень маленькое, молящихся немного. А сегодня сюда пытались прорваться и вовсе единицы. Внутри могут находиться только священнослужители. За несколько дней до праздника стало известно, что верующих не пустят и в этот раз."Не проблема для мусульман"Конечно, это печальная новость. Все же Ураза-байрам — один из двух главных праздников ислама. И его отмечают даже те, кто в остальные дни в мечеть не ходит. "По просьбе правительства города и Роспотребнадзора мы решили ограничить доступ мусульман в молельни", — объясняет первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов. В целом, по его словам, верующие уже привыкли к ограничениям. На самом деле для них это не проблема. Намазы можно совершать и в онлайн-режиме, подключившись к трансляции. Тем более что в исламе нет обязательных обрядов, требующих непосредственного присутствия в молельне, — как, например, таинство причастия у христиан.И, в отличие от православных, у мусульман в Москве немного культовых мест. На Пасху и на Ураза-байрам приходят помолиться сопоставимое число людей — около 350 тысяч, но у последователей Христа в городе почти 1,2 тысячи церквей. "Понятное дело, в мечетях бывает тесно. Там просто невозможно обеспечить соблюдение противовирусных мер — ту же социальную дистанцию", — отмечает Аббясов.Однако, по его словам, мусульманам расстраиваться не стоит. Главный месяц в году — Рамадан — они провели без ограничений. Верующие в столице свободно собирались как на ночные намазы, так и на ифтары (разговения после заката)."И это очень важно для нас, — замечает муфтий. — А Ураза-байрам можно полноценно встретить в семейном кругу". Он подчеркнул, что в целом по России ситуация разная: если в Москве, где очень много мусульман, молельни закрыли, то в области разрешили молиться на открытых площадках. В традиционно исламских регионах мечети были переполнены.

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аналитика - религия и мировоззрение, россия, альбир крганов, рушан аббясов, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, отрадное