Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/turoperatory-1732100821.html
Правительство поможет операторам, вывозившим россиян из Турции и Танзании
Правительство поможет операторам, вывозившим россиян из Турции и Танзании
Правительство РФ в четверг обсудит меры поддержки туроператоров, которые вывозили туристов из Турции и Танзании, выделит 1 миллиард рублей субсидий на эти цели, РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:20
2021-05-13T12:22
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
правительство рф
турция
танзания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728012293_0:110:3183:1900_1920x0_80_0_0_f362a7dfff3f07d035a09001056367e2.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство РФ в четверг обсудит меры поддержки туроператоров, которые вывозили туристов из Турции и Танзании, выделит 1 миллиард рублей субсидий на эти цели, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Сегодня также обсудим новые меры поддержки туроператоров. В связи со вспышками коронавируса в Турции и Танзании было приостановлено авиационное сообщение с этими странами. Необходимо возместить потери туроператоров, которые вывозили наших сограждан, отдыхавших там. Это свыше 50 тысяч человек. Выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, 1 миллиард рублей для компенсации их затрат", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня.
https://ria.ru/20210512/lokdaun-1731915265.html
россия
турция
танзания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728012293_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_c7b1e818f3521a788ea75bbe273d7486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, правительство рф, турция, танзания

Правительство поможет операторам, вывозившим россиян из Турции и Танзании

12:20 13.05.2021 (обновлено: 12:22 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство РФ в четверг обсудит меры поддержки туроператоров, которые вывозили туристов из Турции и Танзании, выделит 1 миллиард рублей субсидий на эти цели, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сегодня также обсудим новые меры поддержки туроператоров. В связи со вспышками коронавируса в Турции и Танзании было приостановлено авиационное сообщение с этими странами. Необходимо возместить потери туроператоров, которые вывозили наших сограждан, отдыхавших там. Это свыше 50 тысяч человек. Выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, 1 миллиард рублей для компенсации их затрат", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня.
Люди на площади возле мечети в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 11:55
Эрдоган анонсировал выход Турции из локдауна
 
Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаРоссияПравительство РФТурцияТанзания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22СМИ: Трамп в июне возобновит проведение митингов
03:13За атакой на Colonial Pipeline может стоять ЦРУ, считает Касперская
03:09В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги
03:07Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
Лента новостейМолния