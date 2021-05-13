https://ria.ru/20210513/turoperatory-1732100821.html

Правительство поможет операторам, вывозившим россиян из Турции и Танзании

Правительство поможет операторам, вывозившим россиян из Турции и Танзании

Правительство РФ в четверг обсудит меры поддержки туроператоров, которые вывозили туристов из Турции и Танзании, выделит 1 миллиард рублей субсидий на эти цели, РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:20

2021-05-13T12:20

2021-05-13T12:22

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

россия

правительство рф

турция

танзания

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство РФ в четверг обсудит меры поддержки туроператоров, которые вывозили туристов из Турции и Танзании, выделит 1 миллиард рублей субсидий на эти цели, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Сегодня также обсудим новые меры поддержки туроператоров. В связи со вспышками коронавируса в Турции и Танзании было приостановлено авиационное сообщение с этими странами. Необходимо возместить потери туроператоров, которые вывозили наших сограждан, отдыхавших там. Это свыше 50 тысяч человек. Выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, 1 миллиард рублей для компенсации их затрат", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня.

https://ria.ru/20210512/lokdaun-1731915265.html

россия

турция

танзания

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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, правительство рф, турция, танзания