https://ria.ru/20210513/starost-1732186266.html

В РПЦ назвали желание выглядеть моложе своего возраста странным

В РПЦ назвали желание выглядеть моложе своего возраста странным

Желание людей выглядеть намного моложе своего возраста вызывает беспокойство, из-за этой тенденции общество многое теряет, так как ему необходимо слышать голоса РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:38

2021-05-13T17:38

2021-05-13T17:38

религия и мировоззрение

владимир легойда

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Желание людей выглядеть намного моложе своего возраста вызывает беспокойство, из-за этой тенденции общество многое теряет, так как ему необходимо слышать голоса не только молодежи, но и стариков, считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Обратите внимание, одна из тенденций последнего времени — это когда старики стесняются быть стариками. Нам обязательно нужно в 60 лет выглядеть на 40, в 80 – на 60 и так далее. Если для женщин я это еще могу как-то понять, то в целом мне это представляется весьма странным. Это тенденция, в которой мы очень многое теряем. Так же, как мы должны слышать голоса молодежи, очень важно, чтобы в обществе звучал голос стариков", — сказал Легойда на пресс-конференции.Он отметил, что старики не должны стесняться ни своего возраста, ни своей мудрости.Легойда также призвал взрослых людей не увлекаться молодежным сленгом в разговоре, сославшись на своих студентов, у которых "сначала это воспринимается как милая шутка, а потом вызывает неприятие ".

https://ria.ru/20210513/eko-1732105169.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир легойда, русская православная церковь, общество