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Религия и мировоззрение
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В РПЦ назвали желание выглядеть моложе своего возраста странным
В РПЦ назвали желание выглядеть моложе своего возраста странным
Желание людей выглядеть намного моложе своего возраста вызывает беспокойство, из-за этой тенденции общество многое теряет, так как ему необходимо слышать голоса РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:38
2021-05-13T17:38
религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Желание людей выглядеть намного моложе своего возраста вызывает беспокойство, из-за этой тенденции общество многое теряет, так как ему необходимо слышать голоса не только молодежи, но и стариков, считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Обратите внимание, одна из тенденций последнего времени — это когда старики стесняются быть стариками. Нам обязательно нужно в 60 лет выглядеть на 40, в 80 – на 60 и так далее. Если для женщин я это еще могу как-то понять, то в целом мне это представляется весьма странным. Это тенденция, в которой мы очень многое теряем. Так же, как мы должны слышать голоса молодежи, очень важно, чтобы в обществе звучал голос стариков", — сказал Легойда на пресс-конференции.Он отметил, что старики не должны стесняться ни своего возраста, ни своей мудрости.Легойда также призвал взрослых людей не увлекаться молодежным сленгом в разговоре, сославшись на своих студентов, у которых "сначала это воспринимается как милая шутка, а потом вызывает неприятие ".
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владимир легойда, русская православная церковь, общество

В РПЦ назвали желание выглядеть моложе своего возраста странным

17:38 13.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Желание людей выглядеть намного моложе своего возраста вызывает беспокойство, из-за этой тенденции общество многое теряет, так как ему необходимо слышать голоса не только молодежи, но и стариков, считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Обратите внимание, одна из тенденций последнего времени — это когда старики стесняются быть стариками. Нам обязательно нужно в 60 лет выглядеть на 40, в 80 – на 60 и так далее. Если для женщин я это еще могу как-то понять, то в целом мне это представляется весьма странным. Это тенденция, в которой мы очень многое теряем. Так же, как мы должны слышать голоса молодежи, очень важно, чтобы в обществе звучал голос стариков", — сказал Легойда на пресс-конференции.
Он отметил, что старики не должны стесняться ни своего возраста, ни своей мудрости.
Легойда также призвал взрослых людей не увлекаться молодежным сленгом в разговоре, сославшись на своих студентов, у которых "сначала это воспринимается как милая шутка, а потом вызывает неприятие ".
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Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьОбщество
 
 
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