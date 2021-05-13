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Более 6,6 тысяч человек спасли экипажи Московского авиацентра за 18 лет
Более 6,6 тысяч человек спасли экипажи Московского авиацентра за 18 лет
Более 6,6 тысячи человек спасли экипажи Московского авиацентра за 18 лет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:04
2021-05-13T18:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
московский авиационный центр
telegram (приложение)
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 6,6 тысячи человек спасли экипажи Московского авиацентра за 18 лет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня 18-летие отмечает Московский авиационный центр. За прошедшие годы его сотрудники спасли более 6,6 тысячи человек и ликвидировали свыше 200 крупных пожаров в столичном регионе", - говорится в сообщении.Отмечается, что с начала 2021 года экипажами Московского авиацентра спасены 130 человек и ликвидировано три пожара.Уточняется, что ежедневно на круглосуточное дежурство заступают экипажи семи вертолетов – трех пожарных и четырех санитарных. Всего за 7-20 минут они способны добраться до любой точки столицы.
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московский авиационный центр, telegram (приложение), петр бирюков, москва

Более 6,6 тысяч человек спасли экипажи Московского авиацентра за 18 лет

16:04 13.05.2021 (обновлено: 18:06 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник Московского авиационного центра во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС, приспособленного для полетов в сложных метеоусловиях
Сотрудник Московского авиационного центра во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС, приспособленного для полетов в сложных метеоусловиях - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 6,6 тысячи человек спасли экипажи Московского авиацентра за 18 лет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня 18-летие отмечает Московский авиационный центр. За прошедшие годы его сотрудники спасли более 6,6 тысячи человек и ликвидировали свыше 200 крупных пожаров в столичном регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала 2021 года экипажами Московского авиацентра спасены 130 человек и ликвидировано три пожара.
"Московский авиационный центр – уникальная организация экстренного реагирования. 90% летного состава учреждения – офицеры запаса. Экипажи воздушных судов проводят разведку пожароопасной и паводковой обстановки, эвакуируют пострадавших с мест крупных ДТП, участвуют в тушении пожаров, дежурят при городских больницах", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы Петра Бирюкова.
Уточняется, что ежедневно на круглосуточное дежурство заступают экипажи семи вертолетов – трех пожарных и четырех санитарных. Всего за 7-20 минут они способны добраться до любой точки столицы.
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС, приспособленный для полетов в сложных метеоусловиях, во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей Московского авиационного центра - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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