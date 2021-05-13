https://ria.ru/20210513/spasateli-1732193338.html

Более 6,6 тысяч человек спасли экипажи Московского авиацентра за 18 лет

Более 6,6 тысяч человек спасли экипажи Московского авиацентра за 18 лет

Более 6,6 тысячи человек спасли экипажи Московского авиацентра за 18 лет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:04

2021-05-13T16:04

2021-05-13T18:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

московский авиационный центр

telegram (приложение)

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 6,6 тысячи человек спасли экипажи Московского авиацентра за 18 лет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня 18-летие отмечает Московский авиационный центр. За прошедшие годы его сотрудники спасли более 6,6 тысячи человек и ликвидировали свыше 200 крупных пожаров в столичном регионе", - говорится в сообщении.Отмечается, что с начала 2021 года экипажами Московского авиацентра спасены 130 человек и ликвидировано три пожара.Уточняется, что ежедневно на круглосуточное дежурство заступают экипажи семи вертолетов – трех пожарных и четырех санитарных. Всего за 7-20 минут они способны добраться до любой точки столицы.

https://ria.ru/20210429/monitoring-1730466874.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский авиационный центр, telegram (приложение), петр бирюков, москва