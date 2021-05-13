Более 6,6 тысяч человек спасли экипажи Московского авиацентра за 18 лет
16:04 13.05.2021 (обновлено: 18:06 13.05.2021)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник Московского авиационного центра во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС, приспособленного для полетов в сложных метеоусловиях
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 6,6 тысячи человек спасли экипажи Московского авиацентра за 18 лет, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня 18-летие отмечает Московский авиационный центр. За прошедшие годы его сотрудники спасли более 6,6 тысячи человек и ликвидировали свыше 200 крупных пожаров в столичном регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала 2021 года экипажами Московского авиацентра спасены 130 человек и ликвидировано три пожара.
"Московский авиационный центр – уникальная организация экстренного реагирования. 90% летного состава учреждения – офицеры запаса. Экипажи воздушных судов проводят разведку пожароопасной и паводковой обстановки, эвакуируют пострадавших с мест крупных ДТП, участвуют в тушении пожаров, дежурят при городских больницах", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы Петра Бирюкова.
Уточняется, что ежедневно на круглосуточное дежурство заступают экипажи семи вертолетов – трех пожарных и четырех санитарных. Всего за 7-20 минут они способны добраться до любой точки столицы.