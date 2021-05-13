https://ria.ru/20210513/sotspodderzhka-1732190411.html

Путилин: новые меры соцподдержки будут доступны липчанам уже летом

Путилин: новые меры соцподдержки будут доступны липчанам уже летом

Липецкие депутаты рассмотрели и поддержали изменения в федеральное законодательство, направленные на усовершенствование мер поддержки семей, а также оценили... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:57

2021-05-13T17:57

2021-05-13T17:57

липецкая область

здоровье - общество

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Липецкие депутаты рассмотрели и поддержали изменения в федеральное законодательство, направленные на усовершенствование мер поддержки семей, а также оценили итоги прошлого года в части исполнения областного бюджета, сообщает пресс-служба регионального парламента. В течение года парламентарии девять раз вносили изменения в главный финансовый документ области. В итоге, с учетом антикризисных мероприятий, доходы Липецкой области за 2020 год составили 73 миллиарда 342 миллиона рублей, расходы - 73 миллиарда 948 миллионов рублей, при дефиците в 606 миллионов рублей, соответственно, говорится в сообщении. Что касается социальной помощи, около 60 тысяч липчан смогли получить в 2020 году положенные выплаты без посещения органов соцзащиты - льготы были пролонгированы автоматически, а для обратной связи с жителями были созданы новые каналы. В четверг, на внеочередной парламентской сессии, депутаты рассмотрели и поддержали изменения в федеральное законодательство, направленные на усовершенствования мер поддержки российских семей.

https://ria.ru/20210513/remont-1732148759.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, липецкая область