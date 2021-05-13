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Липецкая область
https://ria.ru/20210513/sotspodderzhka-1732190411.html
Путилин: новые меры соцподдержки будут доступны липчанам уже летом
Путилин: новые меры соцподдержки будут доступны липчанам уже летом
Липецкие депутаты рассмотрели и поддержали изменения в федеральное законодательство, направленные на усовершенствование мер поддержки семей, а также оценили... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:57
2021-05-13T17:57
липецкая область
здоровье - общество
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Липецкие депутаты рассмотрели и поддержали изменения в федеральное законодательство, направленные на усовершенствование мер поддержки семей, а также оценили итоги прошлого года в части исполнения областного бюджета, сообщает пресс-служба регионального парламента. В течение года парламентарии девять раз вносили изменения в главный финансовый документ области. В итоге, с учетом антикризисных мероприятий, доходы Липецкой области за 2020 год составили 73 миллиарда 342 миллиона рублей, расходы - 73 миллиарда 948 миллионов рублей, при дефиците в 606 миллионов рублей, соответственно, говорится в сообщении. Что касается социальной помощи, около 60 тысяч липчан смогли получить в 2020 году положенные выплаты без посещения органов соцзащиты - льготы были пролонгированы автоматически, а для обратной связи с жителями были созданы новые каналы. В четверг, на внеочередной парламентской сессии, депутаты рассмотрели и поддержали изменения в федеральное законодательство, направленные на усовершенствования мер поддержки российских семей.
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здоровье - общество, липецкая область

Путилин: новые меры соцподдержки будут доступны липчанам уже летом

17:57 13.05.2021
 
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатовСпикер Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин
Спикер Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
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ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Липецкие депутаты рассмотрели и поддержали изменения в федеральное законодательство, направленные на усовершенствование мер поддержки семей, а также оценили итоги прошлого года в части исполнения областного бюджета, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"При принятии областного бюджета на 2020 год никто не мог предположить, какие коррективы внесет мировая пандемия в экономические процессы и финансовые результаты региона. Однако оперативно реализованные антикризисные меры поддержки бизнеса и населения позволили нам избежать катастрофических последствий. Это требовало существенных корректировок в финансировании расходов в течение всего года. Важно было поддержать жителей, семьи с детьми, бизнес. Оперативно направлялись средства и на укрепление здравоохранения", - приводит пресс-служба слова председателя Липецкого облсовета Павла Путилина.
В течение года парламентарии девять раз вносили изменения в главный финансовый документ области. В итоге, с учетом антикризисных мероприятий, доходы Липецкой области за 2020 год составили 73 миллиарда 342 миллиона рублей, расходы - 73 миллиарда 948 миллионов рублей, при дефиците в 606 миллионов рублей, соответственно, говорится в сообщении.
Что касается социальной помощи, около 60 тысяч липчан смогли получить в 2020 году положенные выплаты без посещения органов соцзащиты - льготы были пролонгированы автоматически, а для обратной связи с жителями были созданы новые каналы.
"Теперь обращения принимаются в соцсетях и единой диспетчерской службе региона. За год их было принято почти сто тысяч. Более десяти миллиардов рублей в прошлом году было направлено на различные выплаты и пособия льготным категориям населения. Это примерно на 30% больше, чем в 2019 году", - сообщила начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.
В четверг, на внеочередной парламентской сессии, депутаты рассмотрели и поддержали изменения в федеральное законодательство, направленные на усовершенствования мер поддержки российских семей.
"Все новые меры поддержки, предложенные главой государства, это конкретная помощь тем, кто наиболее в ней нуждается. Всего в федеральное законодательство в кратчайшие сроки планируется внести более 60 поправок для реализации апрельского Послания. В частности, эти нововведения должны поднять социальный уровень семей с детьми, которые испытывают материальные трудности. Главная задача регионов – оперативно рассмотреть эти инициативы, чтобы уже летом жители смогли воспользоваться новыми видами финансовой поддержки", - подчеркнул Путилин.
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