https://ria.ru/20210513/soglasheniya-1732210633.html

Соглашения о стабилизации цен на сахар не планируют продлевать

Соглашения о стабилизации цен на сахар не планируют продлевать

Соглашения о стабилизации цен на сахар, которые истекают 1 июня, продлевать не планируется, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T19:55

2021-05-13T19:55

2021-05-13T19:55

россия

максим решетников

евразийская экономическая комиссия

экономика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Соглашения о стабилизации цен на сахар, которые истекают 1 июня, продлевать не планируется, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников."Нет, на сегодняшний момент, нет", - сказал Решетников, отвечая на соответствующий вопрос.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.Решетников также напомнил, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение о предоставлении тарифной льготы в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/tseny-1732142192.html

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россия, максим решетников, евразийская экономическая комиссия, экономика