В Минпросвещения рассказали о проверке школ после трагедии в Казани
15:27 13.05.2021 (обновлено: 15:41 13.05.2021)
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В регионах России после стрельбы в Казани проходит проверка безопасности всех школ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Кравцов, выступая в четверг на совещании президента РФ Владимир Путина с членами правительства, выразил от имени министерства просвещения и от всех учителей России "самые глубокие соболезнования семьям погибших", а также выразил надежду на выздоровление всех пострадавших после стрельбы в школе.
"Министерством совместно с коллегами Республики Татарстан организована вся необходимая помощь и учителям, учащимся, родителям. На месте у нас продолжают работать специалисты, психологи, педагоги. Также в регионах идет проверка безопасности всех школ, и совместно с соответствующими структурами будут подготовлены, о чем вы, Владимир Владимирович, сказали, единые требования по безопасности всех образовательных учреждений - это будет сделано в самое ближайшее время", - сказал Кравцов.
В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.