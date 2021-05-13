Адмирал заявил об особых правах России на Севморпуть
17:51 13.05.2021 (обновлено: 21:03 13.05.2021)
СЕВЕРОМОРСК, 13 мая – РИА Новости. Россия настаивает настаивает на особом порядке использования Северного морского пути, так как он пролегает по российской территории, заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере "Петр Великий".
"В настоящее время весьма интенсивно обсуждаются вопросы о свободе навигации по Северному морского пути и интернационализации управления им. Позиция Российской Федерации в этом вопросе неоднократно высказывалась руководством государства, в том числе руководством военного ведомства. Суть ее заключается в том, что Севморпуть практически везде пролегает либо в российских территориальных водах, либо в экономической зоне страны, находится в сложных ледовых условиях, что требует организации безопасного плавания. Поэтому Россия настаивает на особом порядке использования данной коммуникации", - сказал адмирал.
Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тысяч километров, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей - около 37 тысяч километров.
Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.