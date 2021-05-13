https://ria.ru/20210513/sevmorput-1732189371.html

Адмирал заявил об особых правах России на Севморпуть

Адмирал заявил об особых правах России на Севморпуть

Россия настаивает настаивает на особом порядке использования Северного морского пути, так как он пролегает по российской территории, заявил командующий Северным РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:51

2021-05-13T17:51

2021-05-13T21:03

россия

северный морской путь

в мире

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СЕВЕРОМОРСК, 13 мая – РИА Новости. Россия настаивает настаивает на особом порядке использования Северного морского пути, так как он пролегает по российской территории, заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере "Петр Великий".Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тысяч километров, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей - около 37 тысяч километров.Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.

https://ria.ru/20210414/putin-1728231216.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный морской путь, в мире