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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210513/rpts-1732125217.html
В РПЦ призвали законодательно ограничить суррогатное материнство
В РПЦ призвали законодательно ограничить суррогатное материнство
В России необходимо законодательно ограничить суррогатное материнство, чтобы прекратить использование российских суррогатных матерей для удовлетворения... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:38
2021-05-13T13:38
религия и мировоззрение
религия
русская православная церковь
общество
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ПЯТИГОРСК, 13 мая - РИА Новости, Ольга Липич. В России необходимо законодательно ограничить суррогатное материнство, чтобы прекратить использование российских суррогатных матерей для удовлетворения иностранного спроса, к такому выводу пришли представители Русской православной церкви, ознакомившись с опытом Германии на российско-немецком круглом столе по биоэтике в Пятигорске."Мы затронули проблему суррогатного материнства и его регулирования в правовом поле с учетом немецкого опыта. Участники круглого стола – ученые, эксперты, богословы из России и Германии… В России, к сожалению, очень либеральное законодательство в отношении суррогатного материнства, позволяющее этому институту существовать на коммерческой основе. Русская православная церковь занимает принципиальную позицию в диалоге с государством по этому вопросу. Мы считаем, что практика суррогатного материнства должна быть как минимум ограничена", - заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшизде.Как отметили священники и эксперты, в России уже не первый год продолжается острая общественная дискуссия о нравственной обоснованности ограничения суррогатного материнства".Кипшидзе констатировал, что "российское законодательство позволяет использовать соотечественниц как суррогатных матерей для удовлетворения спроса со стороны иностранцев", что "запрещено в большинстве стран западного мира". Его поддержали священники и эксперты, участники круглого стола из Германии."Суррогатное материнство однозначно отвергается в протестантизме… Суррогатная мать становится просто инструментом. И неясно, кто несет ответственность за ребенка", - заявила на круглом столе научный сотрудник Центра этики здоровья из Ганновера, магистр теологии Рут Денкхаус. О строгости немецкого законодательства в области биоэтики рассказал также директор Центрального офиса католической социальной науки Менхенгладбах, заведующий кафедрой нравственного богословия и этики богословского факультета в Падерборне, профессор Петер Шалленберг."Здесь (в вопросе суррогатного материнства) позиции Русской православной церкви и Римско-католической церкви едины", - отметил настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов. Он напомнил, что даже крещение детей от суррогатных матерей в РПЦ возможно только после покаяния родителей.Организаторами круглого стола "Вопросы биоэтики: христианский ответ", который проходит 12-14 мая в Пятигорске, выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и Фонд имени Конрада Аденауэра.
https://ria.ru/20210412/zhirinovskiy-1727931241.html
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религия, русская православная церковь, общество

В РПЦ призвали законодательно ограничить суррогатное материнство

13:38 13.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВерующая в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Верующая в кафедральном соборном храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЯТИГОРСК, 13 мая - РИА Новости, Ольга Липич. В России необходимо законодательно ограничить суррогатное материнство, чтобы прекратить использование российских суррогатных матерей для удовлетворения иностранного спроса, к такому выводу пришли представители Русской православной церкви, ознакомившись с опытом Германии на российско-немецком круглом столе по биоэтике в Пятигорске.
"Мы затронули проблему суррогатного материнства и его регулирования в правовом поле с учетом немецкого опыта. Участники круглого стола – ученые, эксперты, богословы из России и Германии… В России, к сожалению, очень либеральное законодательство в отношении суррогатного материнства, позволяющее этому институту существовать на коммерческой основе. Русская православная церковь занимает принципиальную позицию в диалоге с государством по этому вопросу. Мы считаем, что практика суррогатного материнства должна быть как минимум ограничена", - заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшизде.
Как отметили священники и эксперты, в России уже не первый год продолжается острая общественная дискуссия о нравственной обоснованности ограничения суррогатного материнства".
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Кипшидзе констатировал, что "российское законодательство позволяет использовать соотечественниц как суррогатных матерей для удовлетворения спроса со стороны иностранцев", что "запрещено в большинстве стран западного мира". Его поддержали священники и эксперты, участники круглого стола из Германии.
"Суррогатное материнство однозначно отвергается в протестантизме… Суррогатная мать становится просто инструментом. И неясно, кто несет ответственность за ребенка", - заявила на круглом столе научный сотрудник Центра этики здоровья из Ганновера, магистр теологии Рут Денкхаус. О строгости немецкого законодательства в области биоэтики рассказал также директор Центрального офиса католической социальной науки Менхенгладбах, заведующий кафедрой нравственного богословия и этики богословского факультета в Падерборне, профессор Петер Шалленберг.
"Здесь (в вопросе суррогатного материнства) позиции Русской православной церкви и Римско-католической церкви едины", - отметил настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов. Он напомнил, что даже крещение детей от суррогатных матерей в РПЦ возможно только после покаяния родителей.
Организаторами круглого стола "Вопросы биоэтики: христианский ответ", который проходит 12-14 мая в Пятигорске, выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и Фонд имени Конрада Аденауэра.
Оксана Пушкина - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 20:38
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