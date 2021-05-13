https://ria.ru/20210513/rpts-1732125217.html

В РПЦ призвали законодательно ограничить суррогатное материнство

В РПЦ призвали законодательно ограничить суррогатное материнство

В России необходимо законодательно ограничить суррогатное материнство, чтобы прекратить использование российских суррогатных матерей для удовлетворения... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:38

2021-05-13T13:38

2021-05-13T13:38

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ПЯТИГОРСК, 13 мая - РИА Новости, Ольга Липич. В России необходимо законодательно ограничить суррогатное материнство, чтобы прекратить использование российских суррогатных матерей для удовлетворения иностранного спроса, к такому выводу пришли представители Русской православной церкви, ознакомившись с опытом Германии на российско-немецком круглом столе по биоэтике в Пятигорске."Мы затронули проблему суррогатного материнства и его регулирования в правовом поле с учетом немецкого опыта. Участники круглого стола – ученые, эксперты, богословы из России и Германии… В России, к сожалению, очень либеральное законодательство в отношении суррогатного материнства, позволяющее этому институту существовать на коммерческой основе. Русская православная церковь занимает принципиальную позицию в диалоге с государством по этому вопросу. Мы считаем, что практика суррогатного материнства должна быть как минимум ограничена", - заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшизде.Как отметили священники и эксперты, в России уже не первый год продолжается острая общественная дискуссия о нравственной обоснованности ограничения суррогатного материнства".Кипшидзе констатировал, что "российское законодательство позволяет использовать соотечественниц как суррогатных матерей для удовлетворения спроса со стороны иностранцев", что "запрещено в большинстве стран западного мира". Его поддержали священники и эксперты, участники круглого стола из Германии."Суррогатное материнство однозначно отвергается в протестантизме… Суррогатная мать становится просто инструментом. И неясно, кто несет ответственность за ребенка", - заявила на круглом столе научный сотрудник Центра этики здоровья из Ганновера, магистр теологии Рут Денкхаус. О строгости немецкого законодательства в области биоэтики рассказал также директор Центрального офиса католической социальной науки Менхенгладбах, заведующий кафедрой нравственного богословия и этики богословского факультета в Падерборне, профессор Петер Шалленберг."Здесь (в вопросе суррогатного материнства) позиции Русской православной церкви и Римско-католической церкви едины", - отметил настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов. Он напомнил, что даже крещение детей от суррогатных матерей в РПЦ возможно только после покаяния родителей.Организаторами круглого стола "Вопросы биоэтики: христианский ответ", который проходит 12-14 мая в Пятигорске, выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и Фонд имени Конрада Аденауэра.

https://ria.ru/20210412/zhirinovskiy-1727931241.html

https://ria.ru/20210119/zakonoproekt-1593745761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, русская православная церковь, общество