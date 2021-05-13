https://ria.ru/20210513/rihanna-1731975493.html

Рианна продемонстрировала пышные формы в сетчатом мини-платье

Рианна продемонстрировала пышные формы в сетчатом мини-платье

Певица, актриса и предпринимательница Рианна (Робин Фенти) опубликовала в Instagram эффектные снимки, на которых позирует в сексуальном вязаном мини-платье,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T02:30

2021-05-13T02:30

2021-05-13T02:30

стиль

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

шоубиз

рианна (робин фенти)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155962/50/1559625023_0:204:2792:1774_1920x0_80_0_0_5199b430380b6f5ad3c8b38ac1314c2e.jpg

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Певица, актриса и предпринимательница Рианна (Робин Фенти) опубликовала в Instagram эффектные снимки, на которых позирует в сексуальном вязаном мини-платье, подчеркивающем ее пышные формы.Образ дополнили туфли на шпильке, а также новая прическа в виде тугих косичек и макияж, имитирующий влажную кожу. Снимок стал вирусным в Сети и за несколько часов набрал больше семи миллионов лайков.В комментариях десятки тысяч поклонников отметили, что исполнительница хитов "Umbrella", "Diamonds" и многих других выглядит в таком виде очень соблазнительно и "блистательно".

https://ria.ru/20210318/rihanna-1601662647.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, рианна (робин фенти)