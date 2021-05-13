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Рианна продемонстрировала пышные формы в сетчатом мини-платье
Рианна продемонстрировала пышные формы в сетчатом мини-платье
Певица, актриса и предпринимательница Рианна (Робин Фенти) опубликовала в Instagram эффектные снимки, на которых позирует в сексуальном вязаном мини-платье,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T02:30
2021-05-13T02:30
2021-05-13T02:30
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шоу-бизнес
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шоубиз
рианна (робин фенти)
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Певица, актриса и предпринимательница Рианна (Робин Фенти) опубликовала в Instagram эффектные снимки, на которых позирует в сексуальном вязаном мини-платье, подчеркивающем ее пышные формы.Образ дополнили туфли на шпильке, а также новая прическа в виде тугих косичек и макияж, имитирующий влажную кожу. Снимок стал вирусным в Сети и за несколько часов набрал больше семи миллионов лайков.В комментариях десятки тысяч поклонников отметили, что исполнительница хитов "Umbrella", "Diamonds" и многих других выглядит в таком виде очень соблазнительно и "блистательно".
https://ria.ru/20210318/rihanna-1601662647.html
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стиль, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, рианна (робин фенти)