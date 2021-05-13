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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210513/rihanna-1731975493.html
Рианна продемонстрировала пышные формы в сетчатом мини-платье
Рианна продемонстрировала пышные формы в сетчатом мини-платье
Певица, актриса и предпринимательница Рианна (Робин Фенти) опубликовала в Instagram эффектные снимки, на которых позирует в сексуальном вязаном мини-платье,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T02:30
2021-05-13T02:30
стиль
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
шоубиз
рианна (робин фенти)
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Певица, актриса и предпринимательница Рианна (Робин Фенти) опубликовала в Instagram эффектные снимки, на которых позирует в сексуальном вязаном мини-платье, подчеркивающем ее пышные формы.Образ дополнили туфли на шпильке, а также новая прическа в виде тугих косичек и макияж, имитирующий влажную кожу. Снимок стал вирусным в Сети и за несколько часов набрал больше семи миллионов лайков.В комментариях десятки тысяч поклонников отметили, что исполнительница хитов "Umbrella", "Diamonds" и многих других выглядит в таком виде очень соблазнительно и "блистательно".
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стиль, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, рианна (робин фенти)

Рианна продемонстрировала пышные формы в сетчатом мини-платье

02:30 13.05.2021
 
© AP Photo / Charles SykesБарбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер и филантроп Робин Рианна Фенти
Барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер и филантроп Робин Рианна Фенти - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© AP Photo / Charles Sykes
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Певица, актриса и предпринимательница Рианна (Робин Фенти) опубликовала в Instagram эффектные снимки, на которых позирует в сексуальном вязаном мини-платье, подчеркивающем ее пышные формы.
Образ дополнили туфли на шпильке, а также новая прическа в виде тугих косичек и макияж, имитирующий влажную кожу. Снимок стал вирусным в Сети и за несколько часов набрал больше семи миллионов лайков.
В комментариях десятки тысяч поклонников отметили, что исполнительница хитов "Umbrella", "Diamonds" и многих других выглядит в таком виде очень соблазнительно и "блистательно".
"Ущипните меня", "Тот случай, если бы природная красота была человеком", "Какая красивая", "Наша королева", — пишут ей фанаты.
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