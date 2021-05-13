https://ria.ru/20210513/raketa-1732071884.html

Опубликованы документы о немецком следе в создании советских ракет

Опубликованы документы о немецком следе в создании советских ракет

"Роскосмос" опубликовал на своем сайте архивные документы об исполнении немецких разработок на первых этапах развития отечественного ракетостроения и освоения... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T09:22

2021-05-13T09:22

2021-05-13T09:43

космос - риа наука

роскосмос

иосиф сталин (джугашвили)

германия

ссср

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал на своем сайте архивные документы об исполнении немецких разработок на первых этапах развития отечественного ракетостроения и освоения космоса.Среди них записка народного комиссара авиационной промышленности СССР Алексея Шахурина заместителю председателя госкомитета обороны Георгию Маленкову от июня 1945 года о результатах обследования германского научно-исследовательского института ракетного вооружения в Пенемюнде. С 1937 года там базировался ракетный центр Третьего рейха, где была создана первая в мире баллистическая ракета Фау-2.Также опубликованы докладные записки Иосифу Сталину 1946-47 годов об организации научно-исследовательских и опытных работ в области ракетного вооружения, о состоянии работ по восстановлению образцов и технической документации реактивного вооружения в Германии, об итогах изучения немецкой реактивной техники и восстановления технической документации и проведении опытных пусков ракет А-4 (Фау-2).

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/luna-1730256065.html

германия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, роскосмос, иосиф сталин (джугашвили), германия, ссср