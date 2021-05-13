Опубликованы документы о немецком следе в создании советских ракет
09:22 13.05.2021 (обновлено: 09:43 13.05.2021)
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал на своем сайте архивные документы об исполнении немецких разработок на первых этапах развития отечественного ракетостроения и освоения космоса.
© РоскосмосПостановление Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года №1017-419сс "Вопросы реактивного вооружения"
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Постановление Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года №1017-419сс "Вопросы реактивного вооружения"
© РоскосмосЗаписка Народного комиссара авиационной промышленности СССР А. Шахурина о результатах обследования германского научно-исследовательского института ракетного вооружения в Пенемюнде.
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Записка Народного комиссара авиационной промышленности СССР А. Шахурина о результатах обследования германского научно-исследовательского института ракетного вооружения в Пенемюнде.
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Постановление Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года №1017-419сс "Вопросы реактивного вооружения"
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Записка Народного комиссара авиационной промышленности СССР А. Шахурина о результатах обследования германского научно-исследовательского института ракетного вооружения в Пенемюнде.
Среди них записка народного комиссара авиационной промышленности СССР Алексея Шахурина заместителю председателя госкомитета обороны Георгию Маленкову от июня 1945 года о результатах обследования германского научно-исследовательского института ракетного вооружения в Пенемюнде. С 1937 года там базировался ракетный центр Третьего рейха, где была создана первая в мире баллистическая ракета Фау-2.
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Также опубликованы докладные записки Иосифу Сталину 1946-47 годов об организации научно-исследовательских и опытных работ в области ракетного вооружения, о состоянии работ по восстановлению образцов и технической документации реактивного вооружения в Германии, об итогах изучения немецкой реактивной техники и восстановления технической документации и проведении опытных пусков ракет А-4 (Фау-2).