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Опубликованы документы о немецком следе в создании советских ракет
Опубликованы документы о немецком следе в создании советских ракет
"Роскосмос" опубликовал на своем сайте архивные документы об исполнении немецких разработок на первых этапах развития отечественного ракетостроения и освоения... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:22
2021-05-13T09:43
космос - риа наука
роскосмос
иосиф сталин (джугашвили)
германия
ссср
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал на своем сайте архивные документы об исполнении немецких разработок на первых этапах развития отечественного ракетостроения и освоения космоса.Среди них записка народного комиссара авиационной промышленности СССР Алексея Шахурина заместителю председателя госкомитета обороны Георгию Маленкову от июня 1945 года о результатах обследования германского научно-исследовательского института ракетного вооружения в Пенемюнде. С 1937 года там базировался ракетный центр Третьего рейха, где была создана первая в мире баллистическая ракета Фау-2.Также опубликованы докладные записки Иосифу Сталину 1946-47 годов об организации научно-исследовательских и опытных работ в области ракетного вооружения, о состоянии работ по восстановлению образцов и технической документации реактивного вооружения в Германии, об итогах изучения немецкой реактивной техники и восстановления технической документации и проведении опытных пусков ракет А-4 (Фау-2).
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германия
ссср
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космос - риа наука, роскосмос, иосиф сталин (джугашвили), германия, ссср

Опубликованы документы о немецком следе в создании советских ракет

09:22 13.05.2021 (обновлено: 09:43 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал на своем сайте архивные документы об исполнении немецких разработок на первых этапах развития отечественного ракетостроения и освоения космоса.
© РоскосмосПостановление Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года №1017-419сс "Вопросы реактивного вооружения"
Постановление Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года №1017-419сс Вопросы реактивного вооружения
1 из 2
Постановление Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года №1017-419сс "Вопросы реактивного вооружения"
© Роскосмос
© РоскосмосЗаписка Народного комиссара авиационной промышленности СССР А. Шахурина о результатах обследования германского научно-исследовательского института ракетного вооружения в Пенемюнде.
Записка Народного комиссара авиационной промышленности СССР А. Шахурина о результатах обследования германского научно-исследовательского института ракетного вооружения в Пенемюнде
2 из 2
Записка Народного комиссара авиационной промышленности СССР А. Шахурина о результатах обследования германского научно-исследовательского института ракетного вооружения в Пенемюнде.
© Роскосмос
1 из 2
Постановление Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года №1017-419сс "Вопросы реактивного вооружения"
© Роскосмос
2 из 2
Записка Народного комиссара авиационной промышленности СССР А. Шахурина о результатах обследования германского научно-исследовательского института ракетного вооружения в Пенемюнде.
© Роскосмос
Среди них записка народного комиссара авиационной промышленности СССР Алексея Шахурина заместителю председателя госкомитета обороны Георгию Маленкову от июня 1945 года о результатах обследования германского научно-исследовательского института ракетного вооружения в Пенемюнде. С 1937 года там базировался ракетный центр Третьего рейха, где была создана первая в мире баллистическая ракета Фау-2.
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Также опубликованы докладные записки Иосифу Сталину 1946-47 годов об организации научно-исследовательских и опытных работ в области ракетного вооружения, о состоянии работ по восстановлению образцов и технической документации реактивного вооружения в Германии, об итогах изучения немецкой реактивной техники и восстановления технической документации и проведении опытных пусков ракет А-4 (Фау-2).
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосИосиф Сталин (Джугашвили)ГерманияСССР
 
 
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