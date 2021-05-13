https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1732146345.html

Туроператоры рассказали, где в мае отдохнуть на море за 23 тысячи рублей

Туроператоры рассказали, где в мае отдохнуть на море за 23 тысячи рублей

Самый дешевый тур на море на десять дней в конце весны можно приобрести за 23 тысячи рублей, включая авиаперелет, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:02

2021-05-13T17:02

2021-05-13T17:21

куда можно лететь

куда поехать

цены

отдых

сочи

сейшельские острова

анапа

оаэ

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599492976_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_1e38bd7a6c7e7a2728c3ceb6267944fc.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Самый дешевый тур на море на десять дней в конце весны можно приобрести за 23 тысячи рублей, включая авиаперелет, сообщает АТОР. Аналитическая служба ассоциации изучила минимальные цены на путевки на море с вылетом в последнюю неделю мая на десять дней на двоих, где включены самолет, проживание и питание.Лидер рейтинга — курорты Крыма. Именно там с начала месяца цены упали в среднем на 40 процентов, и теперь можно отдохнуть за 23 тысячи рублей.Сочи и Анапа — дороже: отпуск там будет стоить от 28 тысяч рублей, что меньше в два раза, чем в период майских праздников.После закрытия Турции, выбор относительно бюджетных зарубежных пляжных направлений невелик. К числу самых доступных можно отнести курорты Абхазии. Поездка туда обойдется как минимум в 26 тысяч рублей. За путевку в Грецию придется отдать не менее 66 тысяч рублей. Отпуск на Кипре стоит не дешевле 80 тысяч рублей. Эмираты — чуть дороже, тур можно купить за 88 тысяч рублей. Отдых на Кубе — дороже уже в два раза: десять дней в этом экзотическом месте стоят не менее 160 тысяч рублей.На Мальдивах можно позагорать полторы недели, расставшись как минимум с 200 тысячами рублей. Но самое дорогое направление — Сейшелы, стоимость путевок туда начинается от 227 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

https://ria.ru/20210429/krym-1730371941.html

https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html

https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html

сочи

сейшельские острова

анапа

оаэ

кипр

куба

греция

турция

республика крым

мальдивы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, куда поехать, цены, отдых, сочи, сейшельские острова, анапа, оаэ, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр, куба, греция, турция, республика крым, мальдивы