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Туризм
https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1732146345.html
Туроператоры рассказали, где в мае отдохнуть на море за 23 тысячи рублей
Туроператоры рассказали, где в мае отдохнуть на море за 23 тысячи рублей
Самый дешевый тур на море на десять дней в конце весны можно приобрести за 23 тысячи рублей, включая авиаперелет, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:02
2021-05-13T17:21
куда можно лететь
куда поехать
цены
отдых
сочи
сейшельские острова
анапа
оаэ
туризм
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Самый дешевый тур на море на десять дней в конце весны можно приобрести за 23 тысячи рублей, включая авиаперелет, сообщает АТОР. Аналитическая служба ассоциации изучила минимальные цены на путевки на море с вылетом в последнюю неделю мая на десять дней на двоих, где включены самолет, проживание и питание.Лидер рейтинга — курорты Крыма. Именно там с начала месяца цены упали в среднем на 40 процентов, и теперь можно отдохнуть за 23 тысячи рублей.Сочи и Анапа — дороже: отпуск там будет стоить от 28 тысяч рублей, что меньше в два раза, чем в период майских праздников.После закрытия Турции, выбор относительно бюджетных зарубежных пляжных направлений невелик. К числу самых доступных можно отнести курорты Абхазии. Поездка туда обойдется как минимум в 26 тысяч рублей. За путевку в Грецию придется отдать не менее 66 тысяч рублей. Отпуск на Кипре стоит не дешевле 80 тысяч рублей. Эмираты — чуть дороже, тур можно купить за 88 тысяч рублей. Отдых на Кубе — дороже уже в два раза: десять дней в этом экзотическом месте стоят не менее 160 тысяч рублей.На Мальдивах можно позагорать полторы недели, расставшись как минимум с 200 тысячами рублей. Но самое дорогое направление — Сейшелы, стоимость путевок туда начинается от 227 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html
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оаэ
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Туроператоры рассказали, где в мае отдохнуть на море за 23 тысячи рублей

17:02 13.05.2021 (обновлено: 17:21 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Анастасия МельниковаМальдивские острова
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Самый дешевый тур на море на десять дней в конце весны можно приобрести за 23 тысячи рублей, включая авиаперелет, сообщает АТОР.
Аналитическая служба ассоциации изучила минимальные цены на путевки на море с вылетом в последнюю неделю мая на десять дней на двоих, где включены самолет, проживание и питание.
Лидер рейтинга — курорты Крыма. Именно там с начала месяца цены упали в среднем на 40 процентов, и теперь можно отдохнуть за 23 тысячи рублей.
Сочи и Анапа — дороже: отпуск там будет стоить от 28 тысяч рублей, что меньше в два раза, чем в период майских праздников.
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