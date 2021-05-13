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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210513/proekt-1732124952.html
Губернатор Ямала представил вице-премьеру проект Северного широтного хода
Губернатор Ямала представил вице-премьеру проект Северного широтного хода
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов представил вице-премьеру Марату Хуснуллину проект Северного широтного хода, сообщает в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:37
2021-05-13T13:37
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
марат хуснуллин
ямал
владимир путин
надым
обь
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов представил вице-премьеру Марату Хуснуллину проект Северного широтного хода, сообщает в четверг пресс-служба главы региона."Тринадцатого мая состоялось заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. На заседании рассматривались проекты, которые предлагается реализовать с использованием нового финансового механизма бюджетных кредитов. Его анонсировал президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию. Глава государства сообщил, что одним из пилотов станет строительство Северного широтного хода на Ямале. Сегодня губернатор округа Дмитрий Артюхов представил модель проекта вице-премьеру", - говорится в сообщении.Глава региона подчеркнул, что строительство этой железнодорожной магистрали даст значительный эффект для экономики и промышленного развития Ямала и всей Арктической зоны. Северный широтный ход планируется к реализации на условиях федеральной концессии, заключенной в 2018 году."Считаю, что Северный широтный ход для страны – значимый проект. Он важен для развития региона. Необходимо в кратчайшие сроки принять все решения и приступить к его реализации", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.Он подчеркнул хорошую проработку проекта и рекомендовал его к реализации с использованием инфраструктурных кредитов.В свою очередь губернатор ЯНАО отметил, что один из элементов Северного широтного хода – мост через реку Надым – уже введен в эксплуатацию. До конца этого года завершится проектирование другого ключевого участка – моста через реку Обь."Северный широтный ход – сложный проект. Но он имеет стратегическое значение для дальнейшего развития всей Арктической зоны. Необходимо сформировать на Ямале надежный транспортный каркас. Его основой как раз и станет СШХ. В перспективе это позволит обеспечить выход к Северному морскому пути. Понимая значимость проекта, регион делает все необходимое, чтобы как можно скорее приступить к его реализации", - подчеркнул Артюхов, которого цитирует его пресс-служба.Северный широтный ход протяженностью 707 километров свяжет западную и восточную части Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Северную и Свердловскую железные дороги.
https://ria.ru/20210408/gosuslugi-1727444424.html
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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), марат хуснуллин, ямал, владимир путин, надым, обь, экономика

Губернатор Ямала представил вице-премьеру проект Северного широтного хода

13:37 13.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов представил вице-премьеру Марату Хуснуллину проект Северного широтного хода, сообщает в четверг пресс-служба главы региона.
"Тринадцатого мая состоялось заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. На заседании рассматривались проекты, которые предлагается реализовать с использованием нового финансового механизма бюджетных кредитов. Его анонсировал президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию. Глава государства сообщил, что одним из пилотов станет строительство Северного широтного хода на Ямале. Сегодня губернатор округа Дмитрий Артюхов представил модель проекта вице-премьеру", - говорится в сообщении.
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Глава региона подчеркнул, что строительство этой железнодорожной магистрали даст значительный эффект для экономики и промышленного развития Ямала и всей Арктической зоны. Северный широтный ход планируется к реализации на условиях федеральной концессии, заключенной в 2018 году.
"Считаю, что Северный широтный ход для страны – значимый проект. Он важен для развития региона. Необходимо в кратчайшие сроки принять все решения и приступить к его реализации", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.
Он подчеркнул хорошую проработку проекта и рекомендовал его к реализации с использованием инфраструктурных кредитов.
В свою очередь губернатор ЯНАО отметил, что один из элементов Северного широтного хода – мост через реку Надым – уже введен в эксплуатацию. До конца этого года завершится проектирование другого ключевого участка – моста через реку Обь.
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"Северный широтный ход – сложный проект. Но он имеет стратегическое значение для дальнейшего развития всей Арктической зоны. Необходимо сформировать на Ямале надежный транспортный каркас. Его основой как раз и станет СШХ. В перспективе это позволит обеспечить выход к Северному морскому пути. Понимая значимость проекта, регион делает все необходимое, чтобы как можно скорее приступить к его реализации", - подчеркнул Артюхов, которого цитирует его пресс-служба.
Северный широтный ход протяженностью 707 километров свяжет западную и восточную части Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Северную и Свердловскую железные дороги.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Марат ХуснуллинЯмалВладимир ПутинНадымОбьЭкономика
 
 
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