https://ria.ru/20210513/privatizatsiya-1732204693.html

В Подмосковье скорректировали прогнозный план приватизации недвижимости

В Подмосковье скорректировали прогнозный план приватизации недвижимости

Прогнозный план приватизации имущества Московской области увеличили на 18 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T19:15

2021-05-13T19:15

2021-05-13T19:15

новости подмосковья

московская областная дума

раменское

коломна

московская область (подмосковье)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40874/86/408748628_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_8aa910839328772bd8685e0c502a1200.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Прогнозный план приватизации имущества Московской области увеличили на 18 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.Решение было принято в рамках 146-го заседания Мособлдумы в трех чтениях. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова предложила исключить 1 нежилое помещение, а также 3 имущественных комплекса в городских округах Сергиево-Посадский, Раменский и Коломна. Также она предложила дополнить перечень приватизации 4 нежилыми помещениями и 14 имущественными комплексами. Это объекты, высвобожденные учреждениями образования и здравоохранения, в том числе имущество казны Московской области. Кроме того, в план приватизации внесены 4 нежилых здания, земельный участок и 716 объектов движимого имущества, которые планируется включить в уставный капитал Особой экономической зоны "Дубна".

https://realty.ria.ru/20210513/voda-1732173000.html

раменское

коломна

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская областная дума, раменское, коломна, московская область (подмосковье), экономика