https://ria.ru/20210513/privatizatsiya-1732204693.html
В Подмосковье скорректировали прогнозный план приватизации недвижимости
В Подмосковье скорректировали прогнозный план приватизации недвижимости
Прогнозный план приватизации имущества Московской области увеличили на 18 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T19:15
2021-05-13T19:15
2021-05-13T19:15
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Прогнозный план приватизации имущества Московской области увеличили на 18 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.Решение было принято в рамках 146-го заседания Мособлдумы в трех чтениях. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова предложила исключить 1 нежилое помещение, а также 3 имущественных комплекса в городских округах Сергиево-Посадский, Раменский и Коломна. Также она предложила дополнить перечень приватизации 4 нежилыми помещениями и 14 имущественными комплексами. Это объекты, высвобожденные учреждениями образования и здравоохранения, в том числе имущество казны Московской области. Кроме того, в план приватизации внесены 4 нежилых здания, земельный участок и 716 объектов движимого имущества, которые планируется включить в уставный капитал Особой экономической зоны "Дубна".
https://realty.ria.ru/20210513/voda-1732173000.html
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московская областная дума, раменское, коломна, московская область (подмосковье), экономика