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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210513/privatizatsiya-1732204693.html
В Подмосковье скорректировали прогнозный план приватизации недвижимости
В Подмосковье скорректировали прогнозный план приватизации недвижимости
Прогнозный план приватизации имущества Московской области увеличили на 18 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T19:15
2021-05-13T19:15
новости подмосковья
московская областная дума
раменское
коломна
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Прогнозный план приватизации имущества Московской области увеличили на 18 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.Решение было принято в рамках 146-го заседания Мособлдумы в трех чтениях. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова предложила исключить 1 нежилое помещение, а также 3 имущественных комплекса в городских округах Сергиево-Посадский, Раменский и Коломна. Также она предложила дополнить перечень приватизации 4 нежилыми помещениями и 14 имущественными комплексами. Это объекты, высвобожденные учреждениями образования и здравоохранения, в том числе имущество казны Московской области. Кроме того, в план приватизации внесены 4 нежилых здания, земельный участок и 716 объектов движимого имущества, которые планируется включить в уставный капитал Особой экономической зоны "Дубна".
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московская областная дума, раменское, коломна, московская область (подмосковье), экономика

В Подмосковье скорректировали прогнозный план приватизации недвижимости

19:15 13.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовостройки в Подмосковье
Новостройки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Прогнозный план приватизации имущества Московской области увеличили на 18 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.
Решение было принято в рамках 146-го заседания Мособлдумы в трех чтениях. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова предложила исключить 1 нежилое помещение, а также 3 имущественных комплекса в городских округах Сергиево-Посадский, Раменский и Коломна.
Также она предложила дополнить перечень приватизации 4 нежилыми помещениями и 14 имущественными комплексами. Это объекты, высвобожденные учреждениями образования и здравоохранения, в том числе имущество казны Московской области. Кроме того, в план приватизации внесены 4 нежилых здания, земельный участок и 716 объектов движимого имущества, которые планируется включить в уставный капитал Особой экономической зоны "Дубна".
"Таким образом, в прогнозном плане приватизации количество объектов увеличится с 18 до 32, однако бюджетные параметры не изменятся - реализация имущества прогнозного плана принесет в бюджет Московской области 2,3 миллиарда рублей", - приводятся слова Адигамовой.
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Новости ПодмосковьяМосковская областная думаРаменскоеКоломнаМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
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