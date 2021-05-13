https://ria.ru/20210513/prigovor-1732191293.html

Сына миллионера приговорили к восьми годам колонии за ДТП с жертвами

Сына миллионера приговорили к восьми годам колонии за ДТП с жертвами

Суд приговорил сына миллионера Сергея Калиберды Виталия к восьми годам и трем месяцам колонии общего режима за ДТП в Подмосковье, где погибла молодая пара,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T18:01

2021-05-13T18:01

2021-05-13T19:37

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Суд приговорил сына миллионера Сергея Калиберды Виталия к восьми годам и трем месяцам колонии общего режима за ДТП в Подмосковье, где погибла молодая пара, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.Суд установил, что 6 ноября 2020 года он за рулем Cadillac нарушил ПДД и наехал на людей, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевшие скончались сразу после аварии.Мужчину признали виновным по двум пунктам статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", которое повлекло по неосторожности смерть двух человек: управление автомобилем в пьяном виде и оставление места происшествия.Также Калиберде на два года и шесть месяцев запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями.

https://ria.ru/20210512/dtp-1731915639.html

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telegram (приложение), авто, россия, московская область (подмосковье), происшествия