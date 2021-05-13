https://ria.ru/20210513/pravitelstvo-1732100986.html

Совещание Путина с правительством. Прямая трансляция

Совещание Путина с правительством. Прямая трансляция

Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Основные темы — ситуация на рынке труда и реализация программы поддержки занятости населения, а также РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:41

2021-05-13T14:41

2021-05-13T15:08

антон котяков

правительство рф

владимир путин

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Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Основные темы — ситуация на рынке труда и реализация программы поддержки занятости населения, а также стрельба в школе в Казани.С докладом выступит глава Минтруда Антон Котяков.В послании Федеральному собранию президент отмечал, что министрам необходимо к концу этого года восстановить рынок труда. Однако лучше решить эту задачу раньше, чтобы люди быстрее начали получать стабильный заработок, подчеркивал Путин.В сентябре в центрах занятости было зарегистрировано 3,7 миллиона граждан. По данным Минтруда, за апрель число безработных снизилось до 1,63 миллиона человек. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в 17 российских регионах показатели уже вернулись к значениям до пандемии коронавируса.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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