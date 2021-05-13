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Совещание Путина с правительством. Прямая трансляция
Совещание Путина с правительством. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Основные темы — ситуация на рынке труда и реализация программы поддержки занятости населения, а также РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:41
2021-05-13T14:41
2021-05-13T15:08
антон котяков
правительство рф
владимир путин
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Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Основные темы — ситуация на рынке труда и реализация программы поддержки занятости населения, а также стрельба в школе в Казани.С докладом выступит глава Минтруда Антон Котяков.В послании Федеральному собранию президент отмечал, что министрам необходимо к концу этого года восстановить рынок труда. Однако лучше решить эту задачу раньше, чтобы люди быстрее начали получать стабильный заработок, подчеркивал Путин.В сентябре в центрах занятости было зарегистрировано 3,7 миллиона граждан. По данным Минтруда, за апрель число безработных снизилось до 1,63 миллиона человек. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в 17 российских регионах показатели уже вернулись к значениям до пандемии коронавируса.
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LIVE: Путин проводит совещание с Правительством РФ
LIVE: Путин проводит совещание с Правительством РФ
2021-05-13T14:41
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РИА Новости
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видео, антон котяков, правительство рф, владимир путин
Владимир Путин
проводит совещание с членами правительства. Основные темы — ситуация на рынке труда и реализация программы поддержки занятости населения, а также стрельба в школе в Казани.
С докладом выступит глава Минтруда Антон Котяков
.
В послании Федеральному собранию президент отмечал, что министрам необходимо к концу этого года восстановить рынок труда. Однако лучше решить эту задачу раньше, чтобы люди быстрее начали получать стабильный заработок, подчеркивал Путин.
В сентябре в центрах занятости было зарегистрировано 3,7 миллиона граждан. По данным Минтруда, за апрель число безработных снизилось до 1,63 миллиона человек. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в 17 российских регионах показатели уже вернулись к значениям до пандемии коронавируса.