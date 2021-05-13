https://ria.ru/20210513/pogibshie-1732202010.html

Число погибших от израильских ударов по сектору Газа возросло до 87

Число погибших от израильских ударов по сектору Газа возросло до 87

Число жителей сектора Газа, погибших за три дня в результате израильских авиаударов по территории палестинского анклава, увеличилось до 87, пострадали 530... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T18:59

2021-05-13T18:59

2021-05-13T18:59

ашраф аль-кидра

исламский джихад

сектор газа

хамас

израиль

в мире

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ГАЗА, 13 мая - РИА Новости. Число жителей сектора Газа, погибших за три дня в результате израильских авиаударов по территории палестинского анклава, увеличилось до 87, пострадали 530 человек, сообщил представитель местного минздрава Ашраф аль-Кидра.Ранее сообщалось о 83 погибших и 487 пострадавших."Число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа за три дня составило 87 человек, в том числе 18 детей и восемь женщин. Еще 530 человек получили ранения", - сказал аль-Кидра.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая. Израильская армия нанесла удары по палестинскому анклаву, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада". По последним данным, в Израиле в результате ракетных обстрелов из Газы погибли шесть мирных жителей и один военнослужащий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/palestina-1732119275.html

https://ria.ru/20210513/operatsii-1732144307.html

сектор газа

израиль

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ашраф аль-кидра, исламский джихад, сектор газа, хамас, израиль, в мире