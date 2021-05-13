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Число погибших от израильских ударов по сектору Газа возросло до 87
Число погибших от израильских ударов по сектору Газа возросло до 87
Число жителей сектора Газа, погибших за три дня в результате израильских авиаударов по территории палестинского анклава, увеличилось до 87, пострадали 530... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T18:59
2021-05-13T18:59
ашраф аль-кидра
исламский джихад
сектор газа
хамас
израиль
в мире
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ГАЗА, 13 мая - РИА Новости. Число жителей сектора Газа, погибших за три дня в результате израильских авиаударов по территории палестинского анклава, увеличилось до 87, пострадали 530 человек, сообщил представитель местного минздрава Ашраф аль-Кидра.Ранее сообщалось о 83 погибших и 487 пострадавших."Число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа за три дня составило 87 человек, в том числе 18 детей и восемь женщин. Еще 530 человек получили ранения", - сказал аль-Кидра.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая. Израильская армия нанесла удары по палестинскому анклаву, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада". По последним данным, в Израиле в результате ракетных обстрелов из Газы погибли шесть мирных жителей и один военнослужащий.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/palestina-1732119275.html
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ашраф аль-кидра, исламский джихад, сектор газа, хамас, израиль, в мире

Число погибших от израильских ударов по сектору Газа возросло до 87

18:59 13.05.2021
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaИзраильский удар по сектору Газа
Израильский удар по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Читать ria.ru в
ГАЗА, 13 мая - РИА Новости. Число жителей сектора Газа, погибших за три дня в результате израильских авиаударов по территории палестинского анклава, увеличилось до 87, пострадали 530 человек, сообщил представитель местного минздрава Ашраф аль-Кидра.
Ранее сообщалось о 83 погибших и 487 пострадавших.
Родственники погибшего палестинца возле больницы в Секторе Газа. 10 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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В Палестине заявили о признаках применения химоружия в секторе Газа
"Число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа за три дня составило 87 человек, в том числе 18 детей и восемь женщин. Еще 530 человек получили ранения", - сказал аль-Кидра.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая. Израильская армия нанесла удары по палестинскому анклаву, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада". По последним данным, в Израиле в результате ракетных обстрелов из Газы погибли шесть мирных жителей и один военнослужащий.
Израильские солдаты стреляют в направлении сектора Газа, 13 мая 2021 года - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
14:53
Наземные операции израильских войск в палестинском секторе Газа
 
Ашраф аль-КидраИсламский джихадСектор ГазаХамасИзраильВ мире
 
 
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