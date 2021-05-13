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Второй медицинский регулятор в США одобрил вакцину Pfizer для подростков
Второй медицинский регулятор в США одобрил вакцину Pfizer для подростков
Второй медицинский регулятор США CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) одобрил вакцину Pfizer для подростков 12-15 лет, открыв путь к ее... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T01:19
2021-05-13T01:19
2021-05-13T01:19
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Второй медицинский регулятор США CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) одобрил вакцину Pfizer для подростков 12-15 лет, открыв путь к ее применению среди это возрастной группы, говорится в релизе регулятора.Ранее применение вакцины одобрил другой регулятор - FDA, для ее применения нужно одобрение обоих ведомств.
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РИА Новости
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, pfizer, inc., сша, в мире