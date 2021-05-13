Второй медицинский регулятор в США одобрил вакцину Pfizer для подростков

"Сегодня я одобрила рекомендацию Консультативного комитета по практике иммунизации CDC, которая подтвердила безопасность и эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech и одобрила ее применение для подростков 12-15 лет. CDC теперь рекомендуют применение вакцины среди этой возрастной группы, и те, кто поставляют (вакцину), могут незамедлительно начать вакцинировать их (подростков)", - сообщается в релизе директора CDC Рошель Валенски, опубликованном на сайте регулятора.