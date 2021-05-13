Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210513/pfizer-1732056553.html
Второй медицинский регулятор в США одобрил вакцину Pfizer для подростков
Второй медицинский регулятор в США одобрил вакцину Pfizer для подростков
Второй медицинский регулятор США CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) одобрил вакцину Pfizer для подростков 12-15 лет, открыв путь к ее... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T01:19
2021-05-13T01:19
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
pfizer, inc.
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596998741_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_3fc0dc4e02b7089afb302188e1ad48b0.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Второй медицинский регулятор США CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) одобрил вакцину Pfizer для подростков 12-15 лет, открыв путь к ее применению среди это возрастной группы, говорится в релизе регулятора.Ранее применение вакцины одобрил другой регулятор - FDA, для ее применения нужно одобрение обоих ведомств.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596998741_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7b7b8ff2f236c80db3b425f3eef67006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, pfizer, inc., сша, в мире

Второй медицинский регулятор в США одобрил вакцину Pfizer для подростков

01:19 13.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Второй медицинский регулятор США CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) одобрил вакцину Pfizer для подростков 12-15 лет, открыв путь к ее применению среди это возрастной группы, говорится в релизе регулятора.

"Сегодня я одобрила рекомендацию Консультативного комитета по практике иммунизации CDC, которая подтвердила безопасность и эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech и одобрила ее применение для подростков 12-15 лет. CDC теперь рекомендуют применение вакцины среди этой возрастной группы, и те, кто поставляют (вакцину), могут незамедлительно начать вакцинировать их (подростков)", - сообщается в релизе директора CDC Рошель Валенски, опубликованном на сайте регулятора.

Ранее применение вакцины одобрил другой регулятор - FDA, для ее применения нужно одобрение обоих ведомств.
 
Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19Pfizer, Inc.СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:13Минниханов: Татарстан сделает все, чтобы трагедия в школе не повторилась
11:07Эксперты рассказали, на сколько подешевели туры после майских праздников
11:04В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд
11:04Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
10:59СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
10:59Жители Казани третьи сутки несут цветы к школе, где произошла стрельба
10:58Военные назвали письмо о здоровье Байдена предательством
10:56Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
10:56Антимонопольная служба в Италии оштрафовала Google на 102 миллиона евро
10:55В офисе Зеленского оценили перспективы встречи с Путиным
10:51Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией
10:50В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
10:48В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
10:47Часть Тайваня осталась без электричества из-за аварии на угольной станции
10:44Карасин призвал проанализировать монополию БДИПЧ на оценку выборов
10:43Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани
10:39Жительница Казани рассказала о реакции внучки на стрельбу в школе
10:33В Израиле задержали десятки человек после беспорядков
10:32Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:26На МКС сломалась американская система получения воды
Лента новостейМолния