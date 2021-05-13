https://ria.ru/20210513/pandemiya-1732107416.html

Песков оценил антикризисную работу правительства в пандемию

Песков оценил антикризисную работу правительства в пандемию

Благодаря антикризисной деятельности правительства премьер-министра Михаила Мишустина Россия проходит пандемию с минимально возможными потерями, заявил... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:36

2021-05-13T12:36

2021-05-13T12:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

михаил мишустин

дмитрий песков

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731323207_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_a30b38617c9fc10d6e14e371dd4111f4.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Благодаря антикризисной деятельности правительства премьер-министра Михаила Мишустина Россия проходит пандемию с минимально возможными потерями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это, безусловно, очень важное событие. Вы знаете, что правительство Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, "пожарной" команды. Совершенно беспрецедентный мировой кризис, который был спровоцирован пандемией, не обошел стороной и нас. Но все-таки благодаря такой антикризисной деятельности правительства мы проходим через этот период с минимально возможными потерями", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают отчет правительства, с которым Мишустин выступил в среду.По словам Пескова, очень важно, что правительство уже сейчас говорит о необходимости "выхода на траекторию роста" и называет свои планы планами роста."Безусловно, это уже неоднократно получало позитивную оценку президента", - заключил он.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731894824.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мишустин, дмитрий песков, экономика