https://ria.ru/20210513/pandemiya-1732107416.html
Песков оценил антикризисную работу правительства в пандемию
Песков оценил антикризисную работу правительства в пандемию
Благодаря антикризисной деятельности правительства премьер-министра Михаила Мишустина Россия проходит пандемию с минимально возможными потерями, заявил... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:36
2021-05-13T12:36
2021-05-13T12:36
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дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Благодаря антикризисной деятельности правительства премьер-министра Михаила Мишустина Россия проходит пандемию с минимально возможными потерями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это, безусловно, очень важное событие. Вы знаете, что правительство Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, "пожарной" команды. Совершенно беспрецедентный мировой кризис, который был спровоцирован пандемией, не обошел стороной и нас. Но все-таки благодаря такой антикризисной деятельности правительства мы проходим через этот период с минимально возможными потерями", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают отчет правительства, с которым Мишустин выступил в среду.По словам Пескова, очень важно, что правительство уже сейчас говорит о необходимости "выхода на траекторию роста" и называет свои планы планами роста."Безусловно, это уже неоднократно получало позитивную оценку президента", - заключил он.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мишустин, дмитрий песков, экономика
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Благодаря антикризисной деятельности правительства премьер-министра Михаила Мишустина
Россия проходит пандемию с минимально возможными потерями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Это, безусловно, очень важное событие. Вы знаете, что правительство Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, "пожарной" команды. Совершенно беспрецедентный мировой кризис, который был спровоцирован пандемией, не обошел стороной и нас. Но все-таки благодаря такой антикризисной деятельности правительства мы проходим через этот период с минимально возможными потерями", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают отчет правительства, с которым Мишустин выступил в среду.
По словам Пескова, очень важно, что правительство уже сейчас говорит о необходимости "выхода на траекторию роста" и называет свои планы планами роста.
"Безусловно, это уже неоднократно получало позитивную оценку президента", - заключил он.