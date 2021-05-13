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Песков оценил антикризисную работу правительства в пандемию
Песков оценил антикризисную работу правительства в пандемию
Благодаря антикризисной деятельности правительства премьер-министра Михаила Мишустина Россия проходит пандемию с минимально возможными потерями, заявил... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:36
2021-05-13T12:36
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дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Благодаря антикризисной деятельности правительства премьер-министра Михаила Мишустина Россия проходит пандемию с минимально возможными потерями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это, безусловно, очень важное событие. Вы знаете, что правительство Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, "пожарной" команды. Совершенно беспрецедентный мировой кризис, который был спровоцирован пандемией, не обошел стороной и нас. Но все-таки благодаря такой антикризисной деятельности правительства мы проходим через этот период с минимально возможными потерями", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают отчет правительства, с которым Мишустин выступил в среду.По словам Пескова, очень важно, что правительство уже сейчас говорит о необходимости "выхода на траекторию роста" и называет свои планы планами роста."Безусловно, это уже неоднократно получало позитивную оценку президента", - заключил он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мишустин, дмитрий песков, экономика

Песков оценил антикризисную работу правительства в пандемию

12:36 13.05.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкУличное украшение ко Дню Победы у здания Дома правительства РФ в Москве
Уличное украшение ко Дню Победы у здания Дома правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Благодаря антикризисной деятельности правительства премьер-министра Михаила Мишустина Россия проходит пандемию с минимально возможными потерями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это, безусловно, очень важное событие. Вы знаете, что правительство Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, "пожарной" команды. Совершенно беспрецедентный мировой кризис, который был спровоцирован пандемией, не обошел стороной и нас. Но все-таки благодаря такой антикризисной деятельности правительства мы проходим через этот период с минимально возможными потерями", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают отчет правительства, с которым Мишустин выступил в среду.
По словам Пескова, очень важно, что правительство уже сейчас говорит о необходимости "выхода на траекторию роста" и называет свои планы планами роста.
"Безусловно, это уже неоднократно получало позитивную оценку президента", - заключил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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