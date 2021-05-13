https://ria.ru/20210513/palestina-1732108282.html

В Палестине заявили о гибели людей из-за возможного применения химоружия

В Палестине заявили о гибели людей из-за возможного применения химоружия

Министерство здравоохранения Палестины сообщило в четверг, что у нескольких погибших жителей сектора Газа обнаружены признаки удушения отравляющими газами. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:38

2021-05-13T12:38

2021-05-13T12:49

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

исламский джихад

хамас

палестина

израиль

в мире

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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Палестины сообщило в четверг, что у нескольких погибших жителей сектора Газа обнаружены признаки удушения отравляющими газами."В медицинский центр "аш-Шифа" были доставлены несколько тел погибших. После осмотра патологоанатома выяснилось, что непосредственной причиной смерти стало удушение, также присутствуют явные признаки, указывающие на возможность удушения вследствие вдыхания отравляющих газов", - говорится в опубликованном в Facebook пресс-релизе.Минздрав отметил, что проводится анализ взятых биоматериалов погибших.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы не менее 1600 ракет. Эффективность работы системы израильского ПРО "Железный купол" составляет около 90%. С начала обострения погибли шесть мирных израильтян и один военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, в атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада", палестинский минздрав сообщал о гибели 83 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/izrail-1732094857.html

палестина

израиль

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Кадры разрушенного района в секторе Газа после обстрела Жертвами израильских авиаударов по сектору Газа стали 48 человек, сообщило в среду Министерство здравоохранения Палестины. "По данным на 13:00 по местному времени, 48 погибших, в том числе 14 детей и три женщины, 304 раненых", — сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе ведомства. 2021-05-13T12:38 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исламский джихад, хамас, палестина, израиль, в мире