Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/palestina-1732108282.html
В Палестине заявили о гибели людей из-за возможного применения химоружия
В Палестине заявили о гибели людей из-за возможного применения химоружия
Министерство здравоохранения Палестины сообщило в четверг, что у нескольких погибших жителей сектора Газа обнаружены признаки удушения отравляющими газами. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:38
2021-05-13T12:49
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
исламский джихад
хамас
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731912361_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b649a6f585ab394ef2a238fd1ccae3f1.jpg
КАИР, 13 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Палестины сообщило в четверг, что у нескольких погибших жителей сектора Газа обнаружены признаки удушения отравляющими газами."В медицинский центр "аш-Шифа" были доставлены несколько тел погибших. После осмотра патологоанатома выяснилось, что непосредственной причиной смерти стало удушение, также присутствуют явные признаки, указывающие на возможность удушения вследствие вдыхания отравляющих газов", - говорится в опубликованном в Facebook пресс-релизе.Минздрав отметил, что проводится анализ взятых биоматериалов погибших.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы не менее 1600 ракет. Эффективность работы системы израильского ПРО "Железный купол" составляет около 90%. С начала обострения погибли шесть мирных израильтян и один военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, в атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада", палестинский минздрав сообщал о гибели 83 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/izrail-1732094857.html
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры разрушенного района в секторе Газа после обстрела
Жертвами израильских авиаударов по сектору Газа стали 48 человек, сообщило в среду Министерство здравоохранения Палестины. "По данным на 13:00 по местному времени, 48 погибших, в том числе 14 детей и три женщины, 304 раненых", — сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе ведомства.
2021-05-13T12:38
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731912361_79:0:990:683_1920x0_80_0_0_1adf2af5061dfc80f67b84bb05c22fe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исламский джихад, хамас, палестина, израиль, в мире

В Палестине заявили о гибели людей из-за возможного применения химоружия

12:38 13.05.2021 (обновлено: 12:49 13.05.2021)
 
© REUTERS / Mohammed SalemПоследствия израильских воздушных ударов в Газе
Последствия израильских воздушных ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
Читать ria.ru в
КАИР, 13 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Палестины сообщило в четверг, что у нескольких погибших жителей сектора Газа обнаружены признаки удушения отравляющими газами.
"В медицинский центр "аш-Шифа" были доставлены несколько тел погибших. После осмотра патологоанатома выяснилось, что непосредственной причиной смерти стало удушение, также присутствуют явные признаки, указывающие на возможность удушения вследствие вдыхания отравляющих газов", - говорится в опубликованном в Facebook пресс-релизе.
Минздрав отметил, что проводится анализ взятых биоматериалов погибших.
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы не менее 1600 ракет. Эффективность работы системы израильского ПРО "Железный купол" составляет около 90%. С начала обострения погибли шесть мирных израильтян и один военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, в атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада", палестинский минздрав сообщал о гибели 83 человек.
Израильские военные ​недалеко от границы между Израилем и сектором Газа - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 11:37В мире
Армия Израиля ведет подготовку к наземной операции в секторе Газа
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИсламский джихадХамасПалестинаИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги
03:07Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
00:39Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
Лента новостейМолния