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Россия несет ответственность за действия хакеров, считает Белый дом
Россия несет ответственность за действия хакеров, считает Белый дом
Белый дом усмотрел "некоторую ответственность" России за кибервзлом нефтепровода Colonial Pipeline. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T20:23
2021-05-13T20:26
дженнифер псаки
джо байден
россия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Белый дом усмотрел "некоторую ответственность" России за кибервзлом нефтепровода Colonial Pipeline."Даже если… подтверждено, что у нас после проведения процесса расследования нет информации, чтобы власти участвовали в этом, все равно есть некоторая ответственность", - сказала журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки.Ранее президент США Джо Байден сказал, что власти РФ непричастны к взлому Colonial Pipeline, но что у США есть основания подозревать, будто хакеры могут находиться в России.На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита. Colonial заявил, что начал процесс перезапуска трубопровода, но восстановление нормального снабжения займет несколько дней.
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дженнифер псаки, джо байден, россия, сша, в мире

Россия несет ответственность за действия хакеров, считает Белый дом

20:23 13.05.2021 (обновлено: 20:26 13.05.2021)
 
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Белый дом усмотрел "некоторую ответственность" России за кибервзлом нефтепровода Colonial Pipeline.
"Даже если… подтверждено, что у нас после проведения процесса расследования нет информации, чтобы власти участвовали в этом, все равно есть некоторая ответственность", - сказала журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
Ранее президент США Джо Байден сказал, что власти РФ непричастны к взлому Colonial Pipeline, но что у США есть основания подозревать, будто хакеры могут находиться в России.
На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита. Colonial заявил, что начал процесс перезапуска трубопровода, но восстановление нормального снабжения займет несколько дней.
Мужчина наполняет канистры топливом после кибератаки на трубопровод компании Colonial Pipeline в Тампе, Флорида, США - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 19:40В мире
СМИ: Colonial Pipeline заплатила хакерам-вымогателям 5 миллионов долларов
 
Дженнифер ПсакиДжо БайденРоссияСШАВ мире
 
 
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