https://ria.ru/20210513/otvetstvennost-1732214565.html
Россия несет ответственность за действия хакеров, считает Белый дом
Россия несет ответственность за действия хакеров, считает Белый дом
Белый дом усмотрел "некоторую ответственность" России за кибервзлом нефтепровода Colonial Pipeline. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T20:23
2021-05-13T20:23
2021-05-13T20:26
дженнифер псаки
джо байден
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Белый дом усмотрел "некоторую ответственность" России за кибервзлом нефтепровода Colonial Pipeline."Даже если… подтверждено, что у нас после проведения процесса расследования нет информации, чтобы власти участвовали в этом, все равно есть некоторая ответственность", - сказала журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки.Ранее президент США Джо Байден сказал, что власти РФ непричастны к взлому Colonial Pipeline, но что у США есть основания подозревать, будто хакеры могут находиться в России.На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита. Colonial заявил, что начал процесс перезапуска трубопровода, но восстановление нормального снабжения займет несколько дней.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/ssha-1732208328.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_29:204:2488:2048_1920x0_80_0_0_89e577080e228a6edf0cd59e62f479ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дженнифер псаки, джо байден, россия, сша, в мире