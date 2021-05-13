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Отопительный сезон завершен в Москве, все здания перевели на летний режим
Отопительный сезон завершен в Москве, все здания перевели на летний режим
Отопительный сезон завершён в Москве, все здания перевели на летний режим, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:30
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Отопительный сезон завершён в Москве, все здания перевели на летний режим, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Отопительный сезон завершён в столице. Системы теплоснабжения более 74 тысяч зданий, среди которых свыше 34 тысяч жилых домов, переведены на летний режим работы",- говорится в сообщении.Отмечается, что уже идет подготовка к следующему отопительному сезону. Одно из ее основных направлений - проведение гидравлических испытаний. Они позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации. На время испытаний производится временное отключение горячего водоснабжения.Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, до сентября будут проверены все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, районные и квартальные тепловые станции, более 16 тысяч километров тепловых магистралей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют.
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жкх, telegram (приложение), петр бирюков, москва

Отопительный сезон завершен в Москве, все здания перевели на летний режим

10:30 13.05.2021 (обновлено: 18:04 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота коммунальщиков
Работа коммунальщиков - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Отопительный сезон завершён в Москве, все здания перевели на летний режим, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Отопительный сезон завершён в столице. Системы теплоснабжения более 74 тысяч зданий, среди которых свыше 34 тысяч жилых домов, переведены на летний режим работы",- говорится в сообщении.
Отмечается, что уже идет подготовка к следующему отопительному сезону. Одно из ее основных направлений - проведение гидравлических испытаний. Они позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации. На время испытаний производится временное отключение горячего водоснабжения.
Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, до сентября будут проверены все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, районные и квартальные тепловые станции, более 16 тысяч километров тепловых магистралей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют.
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