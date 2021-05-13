https://ria.ru/20210513/oruzhie-1732142559.html

Путин призвал усилить контроль за оборотом оружия в России

Путин призвал усилить контроль за оборотом оружия в России

Президент РФ Владимир Путин после стрельбы в Казани заявил, что необходимо усилить контроль над оборотом оружия. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:49

2021-05-13T14:49

2021-05-13T15:06

стрельба в школе в казани

казань

общество

владимир путин

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после стрельбы в Казани заявил, что необходимо усилить контроль над оборотом оружия."...Считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими", - сказал Путин на совещании с членами правительства в четверг.Ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, "порой даже не приходя на осмотр… должны быть полностью исключены", подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20210512/oruzhie-1731918498.html

казань

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2021

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стрельба в школе в казани, казань, общество, владимир путин