https://ria.ru/20210513/omsk-1732137090.html

В центре Омска забил фонтан кипятка высотой в два этажа

В центре Омска забил фонтан кипятка высотой в два этажа

Фонтан кипятка высотой в два этажа бил на улице в центре Омска близ картинной галереи в доме, который является памятником архитектуры, коммунальщикам пришлось... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:32

2021-05-13T14:32

2021-05-13T17:03

омск

происшествия

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ОМСК, 13 мая - РИА Новости. Фонтан кипятка высотой в два этажа бил на улице в центре Омска близ картинной галереи в доме, который является памятником архитектуры, коммунальщикам пришлось отключить горячую воду, сообщили журналистам в мэрии города. В самой картинной галерее "На Тарской" рассказали РИА Новости, что основная часть экспозиции находится с другой стороны здания, куда вода не попала.В соцсетях в четверг появилось видео, как в центре Омска на улице Тарская возле дома №20 из люка вырываются струи горячей воды. Согласно видеозаписи, под напором воды приподнялась чугунная крышка люка, водой заливало здание-памятник архитектуры, где находится картинная галерея "На Тарской". В "Омскводоканале" отметили, что повреждены тепловые сети, а не водопровод."Выявлено повреждение на врезке в тепловой камере теплосетей муниципального предприятия города Омска "Тепловая компания". В настоящее время трубопровод перекрыт. Проведение восстановительных и ремонтных работ планируется завтра, 14 мая 2021 года. Предварительно, объекты жилого фонда под отключение горячего водоснабжения не попадают", - сообщили журналистам в пресс-службе мэрии Омска.Отопительный сезон в Омске завершился 4 мая по распоряжению заместителя мэра. Как добавили в администрации города, сейчас ресурсоснабжающие организации проводят гидравлические испытания тепловых сетей. "В результате испытаний возможны аналогичные технологические инциденты, которые будут оперативно устраняться соответствующими службами", - добавили в мэрии.Сотрудница картинной галереи рассказала РИА Новости, что часть картин из-за ЧП пришлось перенести в другой зал. "На самом деле хорошо, что основная часть экспозиции у нас на другой стороне здания и туда вода не попала. Сейчас же в одной из комнат, куда лилась вода, у нас как в бане, испарина, жарко. Оттуда картины вынесли, там ничего нет. Мы до конца так и не поняли, какая вода хлестала, выйти мы не могли (фонтан бил рядом со входом в галерею)", - заявила собеседница агентства.По данным ресурса "Культурное наследие России", деревянный "Дом Долженко Я.С." на улице Тарской, 20, построен в Омске в начале XX века, признан памятником градостроительства и архитектуры. По данным справочника 2ГИС, в доме в годы войны размещался райвоенкомат, здесь формировались части Красной Армии для отправки на фронт.

https://ria.ru/20210505/fontan-1731191247.html

https://ria.ru/20210406/avariya-1727053168.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, происшествия