https://ria.ru/20210513/obysk-1732152526.html

В департаменте мэрии Киева проходят обыски

В департаменте мэрии Киева проходят обыски

Украинские правоохранители проводят обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры мэрии Киева, следственные действия проводятся по делу о... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:18

2021-05-13T15:18

2021-05-13T15:18

киевский городской совет

виталий кличко

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151834/01/1518340103_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fcda75ac83c24b6b1a710af9b0ad9445.jpg

КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Украинские правоохранители проводят обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры мэрии Киева, следственные действия проводятся по делу о злоупотреблении служебным положением, сообщила в четверг пресс-служба столичной прокуратуры."Киевская городская прокуратура совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве проводит обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета, у руководителей Департамента и "связанных" лиц в рамках уголовного производства, начатого по фактам злоупотребления служебным положением при согласовании и выдаче документов разрешительного характера", - говорится в сообщении в Facebook прокуратуры.Отмечается, что обыски проводятся не только в служебных помещениях, но и по месту жительства фигурантов.Ранее пресс-служба киевской прокуратуры проинформировала, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (порядка 488 тысяч долларов) при закупках средств личной гигиены. Позже пресс-служба прокуратуры сообщила, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА. Также в среду прошли обыски в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от уплаты более 650 тысяч долларов налогов и в помещениях КГГА и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тысяч долларов ущерба городскому бюджету.Мэр Киева Виталий Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киевский городской совет, виталий кличко, киев, в мире