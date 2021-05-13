В департаменте мэрии Киева проходят обыски
КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Украинские правоохранители проводят обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры мэрии Киева, следственные действия проводятся по делу о злоупотреблении служебным положением, сообщила в четверг пресс-служба столичной прокуратуры.
"Киевская городская прокуратура совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве проводит обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета, у руководителей Департамента и "связанных" лиц в рамках уголовного производства, начатого по фактам злоупотребления служебным положением при согласовании и выдаче документов разрешительного характера", - говорится в сообщении в Facebook прокуратуры.
Отмечается, что обыски проводятся не только в служебных помещениях, но и по месту жительства фигурантов.
Ранее пресс-служба киевской прокуратуры проинформировала, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (порядка 488 тысяч долларов) при закупках средств личной гигиены. Позже пресс-служба прокуратуры сообщила, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА. Также в среду прошли обыски в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от уплаты более 650 тысяч долларов налогов и в помещениях КГГА и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тысяч долларов ущерба городскому бюджету.
Мэр Киева Виталий Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.