https://ria.ru/20210513/obvineniya-1732185054.html

МИД назвал обвинения Чехии в адрес России "бесконечной внутренней возней"

МИД назвал обвинения Чехии в адрес России "бесконечной внутренней возней"

Обвинения Праги в адрес Москвы безосновательны и похожи на "бесконечную внутреннюю возню", заявила в ходе брифинга официальный представитель министерства... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:33

2021-05-13T17:33

2021-05-13T17:33

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Обвинения Праги в адрес Москвы безосновательны и похожи на "бесконечную внутреннюю возню", заявила в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова."Обвинения (в адрес) нашей страны - это все безосновательно, это все противоречиво, это похоже на бесконечную внутреннюю возню, которая ведется под внешним присмотром. Каждое заявление, когда они посыпались несколько недель назад, мы комментировали, потом мы поняли, что это уже невозможно комментировать не только извне - уже само чешское общество запуталось в тех версиях и той жуткой риторике, которые они слышат каждый день и получают от своих политиков", - сказала Захарова.Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к руководству других стран Евросоюза с призывом выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак солидарности с Чехией в деле со взрывом складов боеприпасов во Врбетице.В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии" и в примкнувшим к ней странам, а также отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. В МИД РФ добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20210510/kompensatsiya-1731666338.html

https://ria.ru/20210508/chekhiya-1731490969.html

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россия, мария захарова, андрей бабиш, евросоюз, москва, чехия, в мире