https://ria.ru/20210513/navalnyy-1732175662.html

Суд раскрыл подробности иска Навального к ИК-3

Суд раскрыл подробности иска Навального к ИК-3

Иск Алексея Навального к исправительной колонии №3 Владимира связан с тем, что адвокатов на свидания с ним пускали только без телефонов и ноутбуков, сообщается... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:56

2021-05-13T16:56

2021-05-13T16:56

россия

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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РЯЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Иск Алексея Навального к исправительной колонии №3 Владимира связан с тем, что адвокатов на свидания с ним пускали только без телефонов и ноутбуков, сообщается на сайте Октябрьского районного суда.В связи с этим истец попросил обязать колонию "устранить допущенные нарушения". Заявление пока не принято к производству.В апреле Навального, отбывающего наказание в ИК-2 города Покрова Владимирской области, перевели в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 во Владимире. Между тем на сотрудников ИК-2 Навальный уже подал в Петушинский районный суд три иска.В суд Навальный обратился, в частности, из-за отказа сотрудников колонии выдавать ему приобретенные книги, признания его склонным к побегу, а также из-за цензуры получаемых газет. Предварительные заседания по всем трем искам пройдут 26 мая.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210505/isk-1731173457.html

https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730543594.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/prigozhin-1731843401.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия