Суд раскрыл подробности иска Навального к ИК-3
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
РЯЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Иск Алексея Навального к исправительной колонии №3 Владимира связан с тем, что адвокатов на свидания с ним пускали только без телефонов и ноутбуков, сообщается на сайте Октябрьского районного суда.
Иск касается "воспрепятствования проносу и использованию адвокатами (защитниками) Навального А.А. в период апреля-мая 2021 года при свиданиях с ним средств мобильной связи и коммуникации, в частности личных смартфонов и ноутбуков, обеспечивающих их работу", говорится в сообщении.
В связи с этим истец попросил обязать колонию "устранить допущенные нарушения". Заявление пока не принято к производству.
В апреле Навального, отбывающего наказание в ИК-2 города Покрова Владимирской области, перевели в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 во Владимире. Между тем на сотрудников ИК-2 Навальный уже подал в Петушинский районный суд три иска.
В суд Навальный обратился, в частности, из-за отказа сотрудников колонии выдавать ему приобретенные книги, признания его склонным к побегу, а также из-за цензуры получаемых газет. Предварительные заседания по всем трем искам пройдут 26 мая.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.