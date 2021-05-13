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https://ria.ru/20210513/myshi-1732193738.html
Двадцать летучих мышей выпустили в Серебряном бору в Москве
Двадцать летучих мышей выпустили в Серебряном бору в Москве
Девятнадцать двухцветных кожанов и одну рыжую вечерницу выпустили в естественную среду обитания, волонтёры Центра реабилитации до этого откармливали рукокрылых... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T09:35
2021-05-13T18:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
московский зоопарк
москва
общество
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МОСКВА,13 мая — РИА Новости. Девятнадцать двухцветных кожанов и одну рыжую вечерницу выпустили в естественную среду обитания, волонтёры Центра реабилитации до этого откармливали рукокрылых при Московском зоопарке, чтобы они удачно заснули на зиму, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.В департаменте рассказали, что в Серебряном бору в 2020 году после конкурса поделки "Летучей мыши – по крыше!" были развешены 5 домиков для рукокрылых и есть надежда, что в скором времени там появятся постояльцы.В Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке ежегодно попадает около 100 летучих мышей разных видов, нуждающихся в помощи. Чаще всего это двухцветный кожан, который имеет 1 категорию редкости в Красной книге Москвы.
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московский зоопарк, москва, общество

Двадцать летучих мышей выпустили в Серебряном бору в Москве

09:35 13.05.2021 (обновлено: 18:07 13.05.2021)
 
© Depositphotos / javarmanЛетучая мышь
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Depositphotos / javarman
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МОСКВА,13 мая — РИА Новости. Девятнадцать двухцветных кожанов и одну рыжую вечерницу выпустили в естественную среду обитания, волонтёры Центра реабилитации до этого откармливали рукокрылых при Московском зоопарке, чтобы они удачно заснули на зиму, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В естественную среду 19 двухцветных кожанов и одну рыжую вечерницу вернули волонтеры Центра реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке... Двухцветный кожан предпочитает убежища в строениях и зданиях, сделанных человеком", - сообщили в пресс-службе.
В департаменте рассказали, что в Серебряном бору в 2020 году после конкурса поделки "Летучей мыши – по крыше!" были развешены 5 домиков для рукокрылых и есть надежда, что в скором времени там появятся постояльцы.
"Все выпущенные зверьки были полностью здоровы. Некоторые быстро взлетали, прощаясь с людьми, а другие сначала осматривались и только потом поднимались в воздух. Несколько летучих мышей даже сделали пару кругов над волонтерами в знак благодарности за помощь и заодно осмотрели новую территорию", - добавили в ведомстве.
В Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке ежегодно попадает около 100 летучих мышей разных видов, нуждающихся в помощи. Чаще всего это двухцветный кожан, который имеет 1 категорию редкости в Красной книге Москвы.
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