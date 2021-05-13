https://ria.ru/20210513/myshi-1732193738.html

Двадцать летучих мышей выпустили в Серебряном бору в Москве

Двадцать летучих мышей выпустили в Серебряном бору в Москве

Девятнадцать двухцветных кожанов и одну рыжую вечерницу выпустили в естественную среду обитания, волонтёры Центра реабилитации до этого откармливали рукокрылых... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T09:35

2021-05-13T09:35

2021-05-13T18:07

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МОСКВА,13 мая — РИА Новости. Девятнадцать двухцветных кожанов и одну рыжую вечерницу выпустили в естественную среду обитания, волонтёры Центра реабилитации до этого откармливали рукокрылых при Московском зоопарке, чтобы они удачно заснули на зиму, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.В департаменте рассказали, что в Серебряном бору в 2020 году после конкурса поделки "Летучей мыши – по крыше!" были развешены 5 домиков для рукокрылых и есть надежда, что в скором времени там появятся постояльцы.В Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке ежегодно попадает около 100 летучих мышей разных видов, нуждающихся в помощи. Чаще всего это двухцветный кожан, который имеет 1 категорию редкости в Красной книге Москвы.

https://ria.ru/20210513/lisa-1732173919.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский зоопарк, москва, общество