Двадцать летучих мышей выпустили в Серебряном бору в Москве
09:35 13.05.2021 (обновлено: 18:07 13.05.2021)
МОСКВА,13 мая — РИА Новости. Девятнадцать двухцветных кожанов и одну рыжую вечерницу выпустили в естественную среду обитания, волонтёры Центра реабилитации до этого откармливали рукокрылых при Московском зоопарке, чтобы они удачно заснули на зиму, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В естественную среду 19 двухцветных кожанов и одну рыжую вечерницу вернули волонтеры Центра реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке... Двухцветный кожан предпочитает убежища в строениях и зданиях, сделанных человеком", - сообщили в пресс-службе.
В департаменте рассказали, что в Серебряном бору в 2020 году после конкурса поделки "Летучей мыши – по крыше!" были развешены 5 домиков для рукокрылых и есть надежда, что в скором времени там появятся постояльцы.
"Все выпущенные зверьки были полностью здоровы. Некоторые быстро взлетали, прощаясь с людьми, а другие сначала осматривались и только потом поднимались в воздух. Несколько летучих мышей даже сделали пару кругов над волонтерами в знак благодарности за помощь и заодно осмотрели новую территорию", - добавили в ведомстве.
В Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке ежегодно попадает около 100 летучих мышей разных видов, нуждающихся в помощи. Чаще всего это двухцветный кожан, который имеет 1 категорию редкости в Красной книге Москвы.
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