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Наука
https://ria.ru/20210513/mtk-1732139361.html
Новый чип от Mediatek даст двухсимочным смартфонам поддержку 5G
Новый чип от Mediatek даст двухсимочным смартфонам поддержку 5G
Тайваньский чипмейкер Mediatek представил новый процессор для мобильных устройств — Dimensity 900. Он привнесет ранее недоступные функции в смартфоны среднего... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:37
2021-05-13T14:37
наука
qualcomm
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тайваньский чипмейкер Mediatek представил новый процессор для мобильных устройств — Dimensity 900. Он привнесет ранее недоступные функции в смартфоны среднего ценового сегмента. Новый чип основан на 6-нанометровом техпроцессе и включает в себя 8 ядер, наиболее мощные из которых могут работать на частоте 2,4 ГГц. Отличительной способностью Dimensity 900 стала поддержка работы с двумя сим-картами в мобильных сетях пятого поколения — так пока не умеют даже флагманские смартфоны.Устройства, основанные на этом чипе от MTK, могут поддерживать камеры с разрешением до 108 Мп, экраны с частотой обновления до 120 Гц и быструю память.Смартфоны с Dimensity 900 пока еще не анонсированы, но интерес к этому процессору уже проявили все крупные игроки рынка. По данным инсайдеров, платформа оказалась более производительна, чем свежий Snapdragon 768G от американской корпорации Qualcomm.
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qualcomm, гаджеты, технологии

Новый чип от Mediatek даст двухсимочным смартфонам поддержку 5G

14:37 13.05.2021
 
© MediatekMediatek Dimensity 900
Mediatek Dimensity 900 - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Mediatek
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тайваньский чипмейкер Mediatek представил новый процессор для мобильных устройств — Dimensity 900. Он привнесет ранее недоступные функции в смартфоны среднего ценового сегмента.
Новый чип основан на 6-нанометровом техпроцессе и включает в себя 8 ядер, наиболее мощные из которых могут работать на частоте 2,4 ГГц. Отличительной способностью Dimensity 900 стала поддержка работы с двумя сим-картами в мобильных сетях пятого поколения — так пока не умеют даже флагманские смартфоны.
Устройства, основанные на этом чипе от MTK, могут поддерживать камеры с разрешением до 108 Мп, экраны с частотой обновления до 120 Гц и быструю память.
Смартфоны с Dimensity 900 пока еще не анонсированы, но интерес к этому процессору уже проявили все крупные игроки рынка. По данным инсайдеров, платформа оказалась более производительна, чем свежий Snapdragon 768G от американской корпорации Qualcomm.
Qualcomm Snapdragon 870 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 18:49Наука
Qualcomm показал новый мобильный процессор Snapdragon 870
 
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