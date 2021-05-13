https://ria.ru/20210513/mtk-1732139361.html
Новый чип от Mediatek даст двухсимочным смартфонам поддержку 5G
Новый чип от Mediatek даст двухсимочным смартфонам поддержку 5G
Тайваньский чипмейкер Mediatek представил новый процессор для мобильных устройств — Dimensity 900. Он привнесет ранее недоступные функции в смартфоны среднего... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:37
2021-05-13T14:37
2021-05-13T14:37
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тайваньский чипмейкер Mediatek представил новый процессор для мобильных устройств — Dimensity 900. Он привнесет ранее недоступные функции в смартфоны среднего ценового сегмента. Новый чип основан на 6-нанометровом техпроцессе и включает в себя 8 ядер, наиболее мощные из которых могут работать на частоте 2,4 ГГц. Отличительной способностью Dimensity 900 стала поддержка работы с двумя сим-картами в мобильных сетях пятого поколения — так пока не умеют даже флагманские смартфоны.Устройства, основанные на этом чипе от MTK, могут поддерживать камеры с разрешением до 108 Мп, экраны с частотой обновления до 120 Гц и быструю память.Смартфоны с Dimensity 900 пока еще не анонсированы, но интерес к этому процессору уже проявили все крупные игроки рынка. По данным инсайдеров, платформа оказалась более производительна, чем свежий Snapdragon 768G от американской корпорации Qualcomm.
https://ria.ru/20210119/protsessor-1593729261.html
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