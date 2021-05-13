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Несколько депутатов Рады просят отпустить Медведчука под поручительство
Несколько депутатов Рады просят отпустить Медведчука под поручительство
Депутаты Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" обратились в суд с заявлениями о готовности взять главу их политической силы Виктора... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:37
2021-05-13T13:44
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
верховная рада украины
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" обратились в суд с заявлениями о готовности взять главу их политической силы Виктора Медведчука под личное поручительство, сообщил в четверг адвокат Медведчука Богдан Коваль.Ранее Офис генпрокурора сообщил, что Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Однопартиец Медведчука, депутат Рады Ренат Кузьмин сообщил, что прокуратура требует ареста или внесения залога в почти 10 миллионов евро."Ряд депутатов выявил желание взять нашего подзащитного под личное поручительство. У нас есть ходатайство о присоединении их заявлений к материалам (подозрения - ред.)", - заявил Коваль в ходе трансляции, которую ведет агентство УНН.Судья Вячеслав Пидпалый ходатайство защиты удовлетворил.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины. По данным защиты Медведчуку пытались вручить подозрение по статьям "госизмена" и "нарушение обычаев войны".По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732114143.html
https://ria.ru/20210512/medvedchuk-1731948237.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, верховная рада украины, киев, украина, в мире

Несколько депутатов Рады просят отпустить Медведчука под поручительство

13:37 13.05.2021 (обновлено: 13:44 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" обратились в суд с заявлениями о готовности взять главу их политической силы Виктора Медведчука под личное поручительство, сообщил в четверг адвокат Медведчука Богдан Коваль.
Ранее Офис генпрокурора сообщил, что Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Однопартиец Медведчука, депутат Рады Ренат Кузьмин сообщил, что прокуратура требует ареста или внесения залога в почти 10 миллионов евро.
Народный депутат Украины Виктор Медведчук возле офиса генерального прокурора в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 12:51
Медведчук заявил, что украинские власти пытаются "закрыть ему рот"
"Ряд депутатов выявил желание взять нашего подзащитного под личное поручительство. У нас есть ходатайство о присоединении их заявлений к материалам (подозрения - ред.)", - заявил Коваль в ходе трансляции, которую ведет агентство УНН.
Судья Вячеслав Пидпалый ходатайство защиты удовлетворил.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины. По данным защиты Медведчуку пытались вручить подозрение по статьям "госизмена" и "нарушение обычаев войны".
По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.
Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 14:04
В Кремле прокомментировали преследование Медведчука на Украине
 
Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
 
 
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