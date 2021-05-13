https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732124847.html

Несколько депутатов Рады просят отпустить Медведчука под поручительство

Несколько депутатов Рады просят отпустить Медведчука под поручительство

Депутаты Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" обратились в суд с заявлениями о готовности взять главу их политической силы Виктора... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:37

2021-05-13T13:37

2021-05-13T13:44

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

верховная рада украины

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украина

в мире

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КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" обратились в суд с заявлениями о готовности взять главу их политической силы Виктора Медведчука под личное поручительство, сообщил в четверг адвокат Медведчука Богдан Коваль.Ранее Офис генпрокурора сообщил, что Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Однопартиец Медведчука, депутат Рады Ренат Кузьмин сообщил, что прокуратура требует ареста или внесения залога в почти 10 миллионов евро."Ряд депутатов выявил желание взять нашего подзащитного под личное поручительство. У нас есть ходатайство о присоединении их заявлений к материалам (подозрения - ред.)", - заявил Коваль в ходе трансляции, которую ведет агентство УНН.Судья Вячеслав Пидпалый ходатайство защиты удовлетворил.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины. По данным защиты Медведчуку пытались вручить подозрение по статьям "госизмена" и "нарушение обычаев войны".По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732114143.html

https://ria.ru/20210512/medvedchuk-1731948237.html

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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, верховная рада украины, киев, украина, в мире