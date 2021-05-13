Несколько депутатов Рады просят отпустить Медведчука под поручительство
13:37 13.05.2021 (обновлено: 13:44 13.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева
КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" обратились в суд с заявлениями о готовности взять главу их политической силы Виктора Медведчука под личное поручительство, сообщил в четверг адвокат Медведчука Богдан Коваль.
Ранее Офис генпрокурора сообщил, что Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Однопартиец Медведчука, депутат Рады Ренат Кузьмин сообщил, что прокуратура требует ареста или внесения залога в почти 10 миллионов евро.
"Ряд депутатов выявил желание взять нашего подзащитного под личное поручительство. У нас есть ходатайство о присоединении их заявлений к материалам (подозрения - ред.)", - заявил Коваль в ходе трансляции, которую ведет агентство УНН.
Судья Вячеслав Пидпалый ходатайство защиты удовлетворил.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины. По данным защиты Медведчуку пытались вручить подозрение по статьям "госизмена" и "нарушение обычаев войны".
По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.
Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.