https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732120254.html

Медведчук заявил, что готов поехать в СИЗО

Медведчук заявил, что готов поехать в СИЗО

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук перед началом суда заявил, что если его повезут в СИЗО, то он поедет. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:15

2021-05-13T13:15

2021-05-13T13:15

россия

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 13 мая - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук перед началом суда заявил, что если его повезут в СИЗО, то он поедет.Ранее пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила, что Медведчук получил статус подозреваемого, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Печерский суд Киева в четверг будет избирать меру пресечения главе Медведчуку, прокуратура требует ареста или внесения залога в почти 10 миллионов евро."Если повезут (в СИЗО - ред.) – поеду, но не волнуйтесь, все будет нормально", - сказал Медведчук журналистам перед началом суда в четверг.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины. По данным защиты Медведчуку пытались вручить подозрение по статьям "госизмена" и "нарушение обычаев войны".По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения.Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732114637.html

https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732114143.html

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россия, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире